15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ترامب يعلن التراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا
Lebanon 24
11-03-2025
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب
الثلاثاء أنه سيتراجع "على الأرجح" عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم، بعد ساعات من إعلانه الزيادة الحادة.
Advertisement
يأتي ذلك بعدما قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد الثلاثاء: إن
المقاطعة
ستعلق فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الكهرباء المرسلة إلى ثلاث ولايات أميركية، بعد محادثات"مثمرة" مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.
وأضاف فورد على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ولوتنيك سيجتمعان في
واشنطن
الخميس مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير "لمناقشة تجديد اتفاقية التجارة الحرة في بلدان أميركا الشمالية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من نيسان».
كان
ترامب
قد زاد الرسوم الجمركية إلى 50 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم الكندية بعدما فرضت مقاطعة أونتاريو رسوما إضافية على الكهرباء على ثلاث ولايات أميركية إلا أن
المقاطعة
علقت هذا القرار بعد
محادثات
مع
واشنطن
.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن أنه سيقوم بفرض رسوم جمركية جديدة اليوم
Lebanon 24
ترامب يعلن أنه سيقوم بفرض رسوم جمركية جديدة اليوم
12/03/2025 01:30:52
12/03/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأعلن غدا عن فرض رسوم جمركية بـ25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم
Lebanon 24
ترامب: سأعلن غدا عن فرض رسوم جمركية بـ25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم
12/03/2025 01:30:52
12/03/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: تحدثت مع الرئيس الصيني عن الرسوم الجمركية ومكافحة المخدرات
Lebanon 24
ترامب: تحدثت مع الرئيس الصيني عن الرسوم الجمركية ومكافحة المخدرات
12/03/2025 01:30:52
12/03/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأعلن رسوما جمركية على دول كثيرة هذا الأسبوع
Lebanon 24
ترامب: سأعلن رسوما جمركية على دول كثيرة هذا الأسبوع
12/03/2025 01:30:52
12/03/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يضغط وغرينلاند تقرر.. صناديق الاقتراع تحسم المصير
Lebanon 24
ترامب يضغط وغرينلاند تقرر.. صناديق الاقتراع تحسم المصير
17:44 | 2025-03-11
11/03/2025 05:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة في سوريا.. صحيفة تتحدث
Lebanon 24
قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة في سوريا.. صحيفة تتحدث
17:39 | 2025-03-11
11/03/2025 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف القتال
Lebanon 24
ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف القتال
17:32 | 2025-03-11
11/03/2025 05:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية.. مسؤول أميركي رفيع يزور العراق
Lebanon 24
لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية.. مسؤول أميركي رفيع يزور العراق
17:17 | 2025-03-11
11/03/2025 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قسّمت جنوب سوريا.. وهذا عدد السوريين الذين تسيطر عليهم!
Lebanon 24
إسرائيل قسّمت جنوب سوريا.. وهذا عدد السوريين الذين تسيطر عليهم!
17:17 | 2025-03-11
11/03/2025 05:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
06:09 | 2025-03-11
11/03/2025 06:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
03:57 | 2025-03-11
11/03/2025 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:44 | 2025-03-11
ترامب يضغط وغرينلاند تقرر.. صناديق الاقتراع تحسم المصير
17:39 | 2025-03-11
قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة في سوريا.. صحيفة تتحدث
17:32 | 2025-03-11
ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف القتال
17:17 | 2025-03-11
لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية.. مسؤول أميركي رفيع يزور العراق
17:17 | 2025-03-11
إسرائيل قسّمت جنوب سوريا.. وهذا عدد السوريين الذين تسيطر عليهم!
17:04 | 2025-03-11
روسيا: لا نستبعد التواصل مع واشنطن في الأيام المقبلة
فيديو
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
12/03/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
12/03/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24