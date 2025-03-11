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إقتصاد

ترامب يعلن التراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:30
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سيتراجع "على الأرجح" عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم، بعد ساعات من إعلانه الزيادة الحادة.
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يأتي ذلك بعدما قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد الثلاثاء: إن المقاطعة ستعلق فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الكهرباء المرسلة إلى ثلاث ولايات أميركية، بعد محادثات"مثمرة" مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

وأضاف فورد على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ولوتنيك سيجتمعان في واشنطن الخميس مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير "لمناقشة تجديد اتفاقية التجارة الحرة في بلدان أميركا الشمالية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من نيسان».

كان ترامب قد زاد الرسوم الجمركية إلى 50 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم الكندية بعدما فرضت مقاطعة أونتاريو رسوما إضافية على الكهرباء على ثلاث ولايات أميركية إلا أن المقاطعة علقت هذا القرار بعد محادثات مع واشنطن.
(سكاي نيوز)
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