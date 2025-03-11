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عربي-دولي

لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية.. مسؤول أميركي رفيع يزور العراق

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:17
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كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن آدم بولر، المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن، زار العراق الشهر الماضي في مسعى لتأمين إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف.
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واختطفت تسوركوف في بغداد منذ عامين، ويُعتقد أنها محتجزة لدى كتائب حزب الله المدعومة من إيران.

وأكدت إيما تسوركوف، شقيقة إليزابيث، أن إدارة دونالد ترامب بذلت في أسابيع قليلة جهودا تفوق ما قامت به الإدارة السابقة في عامين تقريبا.

وأضافت أن لقاء بولر مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعكس تحميل واشنطن للحكومة العراقية مسؤولية إعادة شقيقتها.

وأشارت مصادر إلى أن "بولر يسعى للتفاوض على صفقة تبادل يتم بموجبها إطلاق سراح تسوركوف مقابل ستة من أعضاء حزب الله اللبناني".

في المقابل، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن لا تتهاون مع احتجاز رهائن سواء من مواطنيها أو من شركائها، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الباحثة المحتجزة فورا.
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