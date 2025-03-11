لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية.. مسؤول أميركي رفيع يزور العراق

Advertisement

واختطفت تسوركوف في بغداد منذ عامين، ويُعتقد أنها محتجزة لدى كتائب المدعومة من إيران.وأكدت إيما تسوركوف، شقيقة إليزابيث، أن إدارة بذلت في أسابيع قليلة جهودا تفوق ما قامت به السابقة في عامين تقريبا.وأضافت أن بولر مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعكس تحميل للحكومة مسؤولية إعادة شقيقتها.وأشارت مصادر إلى أن "بولر يسعى للتفاوض على صفقة تبادل يتم بموجبها إطلاق سراح تسوركوف مقابل ستة من أعضاء اللبناني".في المقابل، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن لا تتهاون مع احتجاز رهائن سواء من مواطنيها أو من شركائها، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الباحثة المحتجزة فورا.