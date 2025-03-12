اصطدام عنيف في ألمانيا.. قتلى واحتراق ترام وصهريج بالكامل (فيديو)

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، إثر حادث بين صهريج وعربة ترام في بلدة أوبشتات-فايهر بولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غرب .ونقلت صحيفة "بيلد" تفاصيل الحادث إلى أن التقارير الأولية كانت قد أشارت إلى مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين، إلا أن الأرقام ارتفعت بعد جثتين إضافيتين في الحادث. وقد قع الحادث بعد الظهر عند تقاطع سكة حديدية، مما أدى إلى اشتعال النيران في كل من الترام والصهريج على الفور.وكان داخل الترام ما لا يقل عن 10 ركاب وقت الاصطدام.