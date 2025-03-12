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عربي-دولي

اصطدام عنيف في ألمانيا.. قتلى واحتراق ترام وصهريج بالكامل (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:11
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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، إثر حادث اصطدام بين صهريج وعربة ترام في بلدة أوبشتات-فايهر بولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا.
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ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تفاصيل الحادث مشيرة إلى أن التقارير الأولية كانت قد أشارت إلى مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين، إلا أن الأرقام ارتفعت بعد اكتشاف جثتين إضافيتين في موقع الحادث. وقد قع الحادث بعد الظهر عند تقاطع سكة حديدية، مما أدى إلى اشتعال النيران في كل من الترام والصهريج على الفور.

وكان داخل الترام ما لا يقل عن 10 ركاب وقت الاصطدام.
 


وأفاد متحدث الشرطة بأن الركاب الآخرين، باستثناء القتلى الثلاثة، تعرضوا لإصابات طفيفة فقط. وقد احترق كل من الصهريج والترام بالكامل، وأُغلقت الطريق السريعة في كلا الاتجاهين بسبب الحادث. (روسيا اليوم)

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