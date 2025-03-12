بعد اتفاق الاندماج.. "قسد" تعلن عن أول عملية ضد خلايا "داعش"

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أعلنت قوات الديمقراطية (قسد)، فجر اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية أمنية "دقيقة" تستهدف خلايا تابعة لتنظيم داعش في الريف الغربي لمدينة الرقة، وذلك بدعم من الدولي.وأفادت "قسد" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" بأن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعقب عناصر التنظيم الإرهابي، الذين يتحصنون في بعض الأوكار بالمنطقة.وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن في "قسد" أن هناك خططًا لإطلاق عمليات مشتركة مع القوات خلال الأيام المقبلة لتعزيز الجهود في مكافحة التنظيم.ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد يوم واحد من إعلان "قسد" توقيع اتفاق اندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، في خطوة تعكس تحولًا في طبيعة التنسيق بين الطرفين.من جهة أخرى، شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة، يوم الاثنين الماضي، هجومًا نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش على أحد حواجز "قسد"، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد أن المهاجمين تمكنوا من الفرار دون وقوع خسائر بشرية.وبحسب توثيقات المرصد، نفذت خلايا داعش 36 عملية أمنية منذ مطلع العام الجاري في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية التابعة لـ"قسد"، تنوعت بين هجمات مسلحة وعمليات تفجير واستهدافات، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، بينهم 8 من عناصر "قسد" و4 من تنظيم داعش. (ارم نيوز)