Advertisement

عربي-دولي

بعد اتفاق الاندماج.. "قسد" تعلن عن أول عملية ضد خلايا "داعش"

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1332160-638773575379792617.png
Doc-P-1332160-638773575379792617.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فجر اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية أمنية "دقيقة" تستهدف خلايا تابعة لتنظيم داعش في الريف الغربي لمدينة الرقة، وذلك بدعم من التحالف الدولي.  
Advertisement

وأفادت "قسد" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" بأن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعقب عناصر التنظيم الإرهابي، الذين يتحصنون في بعض الأوكار بالمنطقة.  

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في "قسد" أن هناك خططًا لإطلاق عمليات مشتركة مع القوات السورية خلال الأيام المقبلة لتعزيز الجهود في مكافحة التنظيم.  

ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد يوم واحد من إعلان "قسد" توقيع اتفاق اندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، في خطوة تعكس تحولًا في طبيعة التنسيق بين الطرفين.  

من جهة أخرى، شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة، يوم الاثنين الماضي، هجومًا نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش على أحد حواجز "قسد"، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد أن المهاجمين تمكنوا من الفرار دون وقوع خسائر بشرية.  

وبحسب توثيقات المرصد، نفذت خلايا داعش 36 عملية أمنية منذ مطلع العام الجاري في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية التابعة لـ"قسد"، تنوعت بين هجمات مسلحة وعمليات تفجير واستهدافات، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، بينهم 8 من عناصر "قسد" و4 من تنظيم داعش. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصر تعلن عن "قمة عربية طارئة" بشأن "تطورات القضية الفلسطينية"
lebanon 24
12/03/2025 07:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
12/03/2025 07:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تكشف عن تسعير أداة "Veo 2" لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
12/03/2025 07:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
" القوات" قدمت إخبارا أمام النيابة العامة ضدّ "جنود الرب"
lebanon 24
12/03/2025 07:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:51 | 2025-03-12
01:41 | 2025-03-12
01:37 | 2025-03-12
01:31 | 2025-03-12
01:26 | 2025-03-12
01:24 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24