اجراءات صارمة في واشنطن.. بدء تسريح 2050 موظفًا من وزارة التعليم

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كشفت وزارة الأميركية عن خطة لتقليص عدد العاملين لديها بنسبة 50%،جميع الوزارة دون استثناء، وتخفيض عدد الموظفين البالغ عددهم أكثر من 4100 موظف إلى النصف تقريبا.وأوضحت الوزارة أن الموظفين المتأثرين سيتم وضعهم في إجازة إدارية بدءا من 21 آذار الجاري.ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ البرامج التشريعية التي تقع تحت مسؤوليتها، بما في ذلك تمويل البرامج المحددة، وإدارة القروض الطلابية، ومنح "بيل"، وتمويل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى منح المنافسة.ومن بين 2183 موظفا سيتم تسريحهم، وافق ما يقرب من 600 موظف على الاستقالة أو التقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.وصرحت وزيرة التعليم، ليندا مكمان، في بيان لها أن هذه التخفيضات تعكس الوزارة بـ"الكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون الأهمية القصوى: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين". (روسيا اليوم)