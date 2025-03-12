بعد الاعتداء على عمال سوريين في بغداد.. السلطات العراقية تحذر: لن نتهاون

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وجه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي الاعتداءات الموثقة ضد عدد من السوريين في العراق، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرضهم للعنف على يد مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان رسمي، أن السلطات لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية، فضلًا عن مخالفتها للقانون .وأضاف أن الأمنية ستلاحق الجناة لضمان محاسبتهم وفق القانون، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق سيادة على الجميع دون أي تمييز، لضمان الأمن المجتمعي وكرامة المقيمين في البلاد.وانتشرت عبر حسابات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تُظهر مجموعة ملثمين يقتحمون محال تجارية يعمل فيها سوريون، ويقومون بمصادرة هواتفهم وهوياتهم التعريفية، مع الاعتداء جسديًا على بعضهم.وأشار البيان الحكومي إلى العلاقات الأخوية التي تربط وسوريا، مؤكدًا أن هذه الحادثة لن تؤثر على التزام بحماية المقيمين على أراضيه، بغض النظر عن جنسيتهم.وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، مع متابعة تنفيذ القرارات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.