16
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كمائن سورية ضدّ الجيش الإسرائيلي.. هذا ما حدث في حوض اليرموك
Lebanon 24
12-03-2025
|
01:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام سورية عن نصب كمائن ضد قوات الجيش الإسرائيلي في حوض اليرموك جنوب غربي سوريا، بالتزامن مع إطلاق نار من قبل عناصر من قرية كويا باتجاه مرتفعات
الجولان
المحتلة.
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أن عناصر من قرية كويا قاموا بإعداد كمين في محيط البلدة، تحديدا من جهة قرية معربة ووادي
كريا
بحوض اليرموك، ثم قاموا بإطلاق النار نحو
الجولان
.
ولم تؤد عملية إطلاق النار إلى إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، بينما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية في
سماء
المنطقة لمراقبة الوضع.
وقبل يومين من الحادثة، أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مناطق في
الريف
الغربي لمحافظة درعا جنوب سوريا، والريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، شهدت سلسلة من التوغلات الإسرائيلية.
ووفقا للمرصد، جاءت هذه التحركات بعد اقتحام قوات إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية وجنود لقرية جملة في منطقة حوض اليرموك، حيث قامت بعمليات مداهمة لعدد من المنازل وسط تحركات عسكرية مفاجئة في المنطقة.
وردا على هذه التطورات، شهدت مساجد مدينة طفس في ريف درعا دعوات للتعبئة والاستنفار، مع تجمع للمقاتلين في المدينة استعدادا لأي تصعيد محتمل، وذلك في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة جملة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الرهائن الثلاثة في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في أراضي قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الرهائن الثلاثة في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في أراضي قطاع غزة
12/03/2025 08:00:53
12/03/2025 08:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي انسحب بالكامل من محور نيتساريم في إطار اتفاق غزة
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي انسحب بالكامل من محور نيتساريم في إطار اتفاق غزة
12/03/2025 08:00:53
12/03/2025 08:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الاسرائيلي: نتجه نحو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع الشرقي الحدودي في جنوب لبنان
Lebanon 24
إذاعة الجيش الاسرائيلي: نتجه نحو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع الشرقي الحدودي في جنوب لبنان
12/03/2025 08:00:53
12/03/2025 08:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
في سوريا.. هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي
12/03/2025 08:00:53
12/03/2025 08:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتخابات غرينلاند: فوز كبير للحزب الديمقراطي وصعود لافت للقوميين
Lebanon 24
انتخابات غرينلاند: فوز كبير للحزب الديمقراطي وصعود لافت للقوميين
01:51 | 2025-03-12
12/03/2025 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد احتجاز 450 راكبًا.. القوات الباكستانية تحرر رهائن وسط اشتباكات
Lebanon 24
بعد احتجاز 450 راكبًا.. القوات الباكستانية تحرر رهائن وسط اشتباكات
01:41 | 2025-03-12
12/03/2025 01:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يراه الإسرائيليون في ترامب ونتنياهو.. استطلاع رأي يكشف
Lebanon 24
هذا ما يراه الإسرائيليون في ترامب ونتنياهو.. استطلاع رأي يكشف
01:37 | 2025-03-12
12/03/2025 01:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول اختبار معرفتها بالاقتصاد.. شجار بين المتحدث باسم البيت الأبيض ومراسل (فيديو)
Lebanon 24
حاول اختبار معرفتها بالاقتصاد.. شجار بين المتحدث باسم البيت الأبيض ومراسل (فيديو)
01:31 | 2025-03-12
12/03/2025 01:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ترامب.. شركة تفقد 13 مليار دولار في يوم واحد وخسائر حادة لشركات أخرى
Lebanon 24
بسبب ترامب.. شركة تفقد 13 مليار دولار في يوم واحد وخسائر حادة لشركات أخرى
01:26 | 2025-03-12
12/03/2025 01:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
06:09 | 2025-03-11
11/03/2025 06:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
03:57 | 2025-03-11
11/03/2025 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:51 | 2025-03-12
انتخابات غرينلاند: فوز كبير للحزب الديمقراطي وصعود لافت للقوميين
01:41 | 2025-03-12
بعد احتجاز 450 راكبًا.. القوات الباكستانية تحرر رهائن وسط اشتباكات
01:37 | 2025-03-12
هذا ما يراه الإسرائيليون في ترامب ونتنياهو.. استطلاع رأي يكشف
01:31 | 2025-03-12
حاول اختبار معرفتها بالاقتصاد.. شجار بين المتحدث باسم البيت الأبيض ومراسل (فيديو)
01:26 | 2025-03-12
بسبب ترامب.. شركة تفقد 13 مليار دولار في يوم واحد وخسائر حادة لشركات أخرى
01:23 | 2025-03-12
على الرغم من المشادة الكلامية بينهما.. ترامب: زيلينسكي مرحب به في البيت الأبيض
فيديو
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 08:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 08:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
12/03/2025 08:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24