كمائن سورية ضدّ الجيش الإسرائيلي.. هذا ما حدث في حوض اليرموك

Advertisement

أفادت وسائل إعلام سورية عن نصب كمائن ضد قوات الجيش الإسرائيلي في حوض اليرموك جنوب غربي سوريا، بالتزامن مع إطلاق نار من قبل عناصر من قرية كويا باتجاه مرتفعات المحتلة.وأشارت المعلومات إلى أن عناصر من قرية كويا قاموا بإعداد كمين في محيط البلدة، تحديدا من جهة قرية معربة ووادي بحوض اليرموك، ثم قاموا بإطلاق النار نحو .ولم تؤد عملية إطلاق النار إلى إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، بينما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية في المنطقة لمراقبة الوضع.وقبل يومين من الحادثة، أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مناطق في الغربي لمحافظة درعا جنوب سوريا، والريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، شهدت سلسلة من التوغلات الإسرائيلية.ووفقا للمرصد، جاءت هذه التحركات بعد اقتحام قوات إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية وجنود لقرية جملة في منطقة حوض اليرموك، حيث قامت بعمليات مداهمة لعدد من المنازل وسط تحركات عسكرية مفاجئة في المنطقة.وردا على هذه التطورات، شهدت مساجد مدينة طفس في ريف درعا دعوات للتعبئة والاستنفار، مع تجمع للمقاتلين في المدينة استعدادا لأي تصعيد محتمل، وذلك في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة جملة. (روسيا اليوم)