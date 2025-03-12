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عربي-دولي

كمائن سورية ضدّ الجيش الإسرائيلي.. هذا ما حدث في حوض اليرموك

Lebanon 24
12-03-2025 | 01:24
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أفادت وسائل إعلام سورية عن نصب كمائن ضد قوات الجيش الإسرائيلي في حوض اليرموك جنوب غربي سوريا، بالتزامن مع إطلاق نار من قبل عناصر من قرية كويا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.
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وأشارت المعلومات إلى أن عناصر من قرية كويا قاموا بإعداد كمين في محيط البلدة، تحديدا من جهة قرية معربة ووادي كريا بحوض اليرموك، ثم قاموا بإطلاق النار نحو الجولان.

ولم تؤد عملية إطلاق النار إلى إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، بينما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة لمراقبة الوضع.


وقبل يومين من الحادثة، أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مناطق في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب سوريا، والريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، شهدت سلسلة من التوغلات الإسرائيلية.

ووفقا للمرصد، جاءت هذه التحركات بعد اقتحام قوات إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية وجنود لقرية جملة في منطقة حوض اليرموك، حيث قامت بعمليات مداهمة لعدد من المنازل وسط تحركات عسكرية مفاجئة في المنطقة.

وردا على هذه التطورات، شهدت مساجد مدينة طفس في ريف درعا دعوات للتعبئة والاستنفار، مع تجمع للمقاتلين في المدينة استعدادا لأي تصعيد محتمل، وذلك في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة جملة. (روسيا اليوم)
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