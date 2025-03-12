بسبب ترامب.. شركة تفقد 13 مليار دولار في يوم واحد وخسائر حادة لشركات أخرى

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أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الثلاثاء وسط تقلبات حادة بسبب التهديد برسوم جمركية أميركية جديدة من جهة، وآمال التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا من جهة أخرى.إنه سيضاعف الرسوم الجمركية أن تدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية المستوردة إلى 50٪.لكن الأسهم اكتسبت بعض الزخم بعد أن وافقت على استئناف المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا فورًا بعد في السعودية أعربت فيها كييف عن استعدادها لقبول اقتراح أميركي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في صراعها مع .وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.1% أي ما يعادل 478 نقطة في يوم الثلاثاء مسجلاً أدنى إغلاق يومي في 6 أشهر.كما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.8% ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو 6 أشهروهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو 6 أشهر.وتترقب الأسواق قراءة أسعار المستهلك يوم غد الأربعاء لمعرفة ما إذا كان يتم إحراز تقدم في الحد من التضخم.وهبط سهم Oracle بنسبة 3% في جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وتفقد الشركة 13 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.وتأتي هذه الخسائر بعد أن فشلت شركة السحابة في تلبية تقديرات الإيرادات الفصلية.بالتوازي، هبط سهم Delta Airlines بنسبة 8% في جلسة الإثنين ليغلق عند أدنى مستوياته في 5 أشهر ، بعد أن قالت الشركة في تقرير لها أن عدم اليقين الاقتصادي المتزايد أدى إلى تراجع في إنفاق الشركات والمستهلكين.وخفضت المزيد من شركات الطيران الأميركية تقديرات أرباحها يوم الثلاثاء عقب تقرير شركة Delta Airlines، وحذروا من أن الضغوط الاقتصادية في الأمد القريب ستدفع الصناعة إلى المزيد من خفض السعة.وتراجع سهم American بنسبة 8% بعد أن توقعت خسارة أوسع في الربع الأول بسبب تباطؤ حاد في الإيرادات.وقالت شركة United Airlines أن أرباحها في الربع الأول من المتوقع الآن أن تأتي عند الحد الأدنى من توقعاتها بسبب انخفاض بنسبة 50% في حجوزات السفر المرتبطة بالحكومة. (cnbc)