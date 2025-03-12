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عربي-دولي

انتخابات غرينلاند: فوز كبير للحزب الديمقراطي وصعود لافت للقوميين

Lebanon 24
12-03-2025 | 01:51
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حقق "الحزب الديمقراطي" (يمين وسط) فوزًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء في غرينلاند، متقدمًا بفارق واضح على منافسيه، في انتخابات شهدت تحولات سياسية لافتة.  

وفي تطور غير مسبوق، حقق حزب "ناليراك" القومي، المعروف بمطالبته بتسريع استقلال الجزيرة القطبية عن الدنمارك، صعودًا ملحوظًا، مما يعكس تنامي النزعة القومية بين سكان غرينلاند البالغ عددهم نحو 56 ألف نسمة.  
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ورغم أن "الحزب الديمقراطي" يدعم الاستقلال عن الدنمارك على المدى الطويل، فإن حزب "ناليراك" يدعو إلى تسريع هذه العملية، وهو ما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة في إدارة التوازن بين الطموحات القومية والعلاقات مع كوبنهاغن.  

ويأتي هذا التحول في المشهد السياسي بالتزامن مع تزايد الاهتمام الأميركي بالجزيرة، حيث أعاد الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا طرح فكرة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مما يضيف بُعدًا جديدًا للعلاقات الخارجية للجزيرة.  

ومن المتوقع أن تلعب نتائج هذه الانتخابات دورًا حاسمًا في رسم ملامح العلاقة المستقبلية بين غرينلاند والدنمارك، وسط ضغوط متزايدة من القوى الدولية. (الحرة)
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