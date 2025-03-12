في برلمان عربي.. اشتباك بالأيدي والأقدام بين نائب وزميله!

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شهدت إحدى قاعات الأردني اشتباكًا عنيفًا بالأيدي والأقدام بين النائبين محمد الجراح وقاسم القباعي، رغم انتمائهما إلى الحزب نفسه، حزب "العمال"، حيث يشغل القباعي منصب نائب .وبحسب مطلع في البرلمان، تعود جذور الخلاف إلى قرار الحزب بفصل النائب محمد الجراح من عضويته قبل نحو شهرين، ما أدى إلى توتر مستمر بينه وبين زميله القباعي، الذي أكد في تصريحات سابقة أن الجراح لم يعد يمثل الحزب رسميًا، وأن مواقفه تعبر عن رأيه الشخصي فقط.ووفقًا لقانون الانتخاب الأردني، فإن تصديق الإدارية على قرار الفصل يعني فقدان الجراح مقعده البرلماني.وأوضح المصدر أن الجراح أقدم على الاعتداء على زميله في مكتبه، متهمًا إياه بتشويه سمعته وقيادة حملة تحريضية ضده.ومن المتوقع أن يعقد المجلس، يوم الأربعاء، جلسة للنظر في تحويل النائبين إلى اللجنة القانونية، التي تملك صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى حرمانهما من حضور الجلسات لمدة عام كامل. (ارم نيوز)