Advertisement

عربي-دولي

أرقام للمرصد السوري تكشف.. كم بلغ عدد القتلى في أحداث الساحل؟

Lebanon 24
12-03-2025 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1332211-638773654108788930.jpg
Doc-P-1332211-638773654108788930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1225 مدنيًا منذ السادس من آذار، جراء عمليات نفذتها قوات الأمن السورية والجماعات المتحالفة معها في مناطق غرب ووسط البلاد، وفق حصيلة محدثة.  
Advertisement

وبحسب وكالة "فرانس برس"، بدأ التوتر في السادس من آذار في إحدى قرى ريف اللاذقية ذات الغالبية العلوية، عقب اعتقال قوات الأمن لأحد المطلوبين. وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى اشتباكات عنيفة بعد أن أطلق مسلحون علويون، تقول السلطات إنهم موالون للرئيس بشار الأسد، النار على قوات الأمن في عدة مواقع، وفقًا للمرصد.  

وأشار المرصد السوري إلى وقوع "إعدامات ميدانية" استهدفت مدنيين، خاصة من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وبحسب أحدث الإحصاءات، قُتل 658 شخصًا في اللاذقية، و384 في طرطوس، و171 في حماة، و12 في حمص.  

وفي محاولة لاحتواء التوتر، أعلنت الرئاسة الانتقالية السورية تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الأحداث والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها.  

كما أعلنت السلطات اعتقال سبعة أشخاص على الأقل منذ يوم الاثنين، متهمةً إياهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في المناطق الساحلية، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزارة الإعلام السورية تحدد للمرة الأولى دولة تقف وراء أحداث الساحل الدامية
lebanon 24
12/03/2025 09:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من مصر بشأن الأحداث في الساحل السوري
lebanon 24
12/03/2025 09:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق لروسيا بعد الأحداث "العنيفة" في الساحل السوري
lebanon 24
12/03/2025 09:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلمة" تكشف عدد نواب باسيل!
lebanon 24
12/03/2025 09:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:34 | 2025-03-12
03:22 | 2025-03-12
02:54 | 2025-03-12
02:48 | 2025-03-12
02:26 | 2025-03-12
02:24 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24