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إقتصاد
الحرب تشتدّ.. أوروبا تستعد للرد على "رسوم ترامب"
Lebanon 24
12-03-2025
|
03:22
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أكد
مفوض
التجارة
الأوروبي أن
الولايات المتحدة
اختارت فرض رسوم جمركية "غير مبررة"، مشيرًا إلى أن
الاتحاد الأوروبي
ليس أمامه خيار سوى الرد.
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وأوضح أن إجراءات إعادة التوازن التي فرضها الاتحاد سابقًا، والمعلقة حاليًا، ستعود إلى التنفيذ
بداية
الشهر المقبل.
وأشار المفوض إلى إمكانية تجنب الاضطراب الحالي بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً استعداد
الاتحاد الأوروبي
للتفاوض مع
واشنطن
.
وكانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء إن
الاتحاد الأوروبي
سيفرض رسوما جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار
يورو
(28.33 مليار دولار) اعتبارا من الشهر المقبل ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم.
ومنذ فجر اليوم، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها
الرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب
على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ، وذلك ضمن حربه التجارية الشرسة.
وكان
ترامب
وقّع في 10 شباط أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 آذار، "دون استثناءات أو إعفاءات".
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