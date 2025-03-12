الحرب تشتدّ.. أوروبا تستعد للرد على "رسوم ترامب"

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وأوضح أن إجراءات إعادة التوازن التي فرضها الاتحاد سابقًا، والمعلقة حاليًا، ستعود إلى التنفيذ الشهر المقبل.وأشار المفوض إلى إمكانية تجنب الاضطراب الحالي بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً استعداد للتفاوض مع .وكانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء إن سيفرض ‏رسوما جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار (28.33 مليار ‏دولار) اعتبارا من الشهر المقبل ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب ‏والألمنيوم.‏ومنذ فجر اليوم، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الأميركي على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ، وذلك ضمن حربه التجارية الشرسة.وكان وقّع في 10 شباط أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 آذار، "دون استثناءات أو إعفاءات".