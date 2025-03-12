بعد اعتداءات على عمّال سوريين في العراق.. بيان من دمشق

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أدانت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، الاعتداءات التي طالت عدداً من رعاياها في العراق، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يُظهر تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة ملثمة في .وأظهر المقطع المتداول دخول أشخاص ملثمين إلى محال يعمل فيها سوريون، حيث طالبوا بهوياتهم وهواتفهم، واعتدوا على بعضهم.وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، مشددة على وقوفها إلى جانب رعاياها في العراق، ومطالبة الحكومة بمحاسبة المتورطين وضمان السوريين المقيمين على أراضيها.وأشارت الخارجية إلى أنها ستعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة المتورطين في هذه الاعتداءات، مشددًا على ضرورة محاسبتهم وفق . (الحرة)