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عربي-دولي

بعد اعتداءات على عمّال سوريين في العراق.. بيان من دمشق

Lebanon 24
12-03-2025 | 03:34
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أدانت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، الاعتداءات التي طالت عدداً من رعاياها في العراق، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يُظهر تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة ملثمة في بغداد.  
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وأظهر المقطع المتداول دخول أشخاص ملثمين إلى محال يعمل فيها سوريون، حيث طالبوا العمال بهوياتهم وهواتفهم، واعتدوا على بعضهم.  

وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية السورية أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، مشددة على وقوفها إلى جانب رعاياها في العراق، ومطالبة الحكومة العراقية بمحاسبة المتورطين وضمان حماية السوريين المقيمين على أراضيها.  

وأشارت الخارجية إلى أنها ستعمل على التنسيق مع الجهات العراقية المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.  

من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة المتورطين في هذه الاعتداءات، مشددًا على ضرورة محاسبتهم وفق القانون. (الحرة)
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