تعليقا على مقترح وقف إطلاق.. روسيا: أي اتفاق بخصوص أوكرانيا سيكون بشروطنا

أعلن عضو بارز في البرلمان
الروسي، اليوم الأربعاء، معلقا على مقترح لوقف إطلاق النار توصل إليه مسؤولون أميركيون وأوكرانيون، إن أي اتفاق سيكون بشروط موسكو
وليس واشنطن، فيما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن "أخبارنا الرئيسية بشأن أوكرانيا ستأتي من موسكو
وليس من واشنطن
أو كييف".
وكتب قسطنطين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، المجلس
الأعلى في البرلمان، في منشور على تطبيق "تيليغرام": "تتقدم روسيا
(في أوكرانيا)، ولذلك سيكون الأمر مختلفا مع روسيا".
وأضاف: "أي اتفاقات، مع التفهم الكامل لضرورة التنازل، ستكون بشروطنا وليس بالشروط الأميركية. وهذا ليس تفاخرا، ولكن لإدراك أن الاتفاقات الحقيقية لا تزال قيد الإعداد.. وعليهم في واشنطن
أن يفهموا ذلك أيضا".
وكان الرئيس
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، أمس الثلاثاء، الإدارة
الأميركية إلى إقناع روسيا
بالمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.
وقال
زيلينسكي: "إن على واشنطن
أن تقنع موسكو
بقبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي طرح خلال المحادثات الأوكرانية الأميركية في جدة بالسعودية".
وأضاف زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يتعين على الولايات المتحدة إقناع روسيا
بالقيام بذلك"، مردفا أن أوكرانيا تنظر إلى اقتراح الهدنة "بشكل إيجابي".(العربية)