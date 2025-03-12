تعليقا على مقترح وقف إطلاق.. روسيا: أي اتفاق بخصوص أوكرانيا سيكون بشروطنا

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أعلن عضو بارز في الروسي، اليوم الأربعاء، معلقا على مقترح لوقف إطلاق النار توصل إليه مسؤولون أميركيون وأوكرانيون، إن أي اتفاق سيكون بشروط وليس واشنطن، فيما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن "أخبارنا الرئيسية بشأن أوكرانيا ستأتي من وليس من أو كييف".وكتب قسطنطين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، الأعلى في البرلمان، في منشور على تطبيق "تيليغرام": "تتقدم (في أوكرانيا)، ولذلك سيكون الأمر مختلفا مع روسيا".وأضاف: "أي اتفاقات، مع التفهم الكامل لضرورة التنازل، ستكون بشروطنا وليس بالشروط الأميركية. وهذا ليس تفاخرا، ولكن لإدراك أن الاتفاقات الحقيقية لا تزال قيد الإعداد.. وعليهم في أن يفهموا ذلك أيضا".وكان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، أمس الثلاثاء، الأميركية إلى إقناع بالمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.زيلينسكي: "إن على أن تقنع بقبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي طرح خلال المحادثات الأوكرانية الأميركية في جدة بالسعودية".وأضاف زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يتعين على الولايات المتحدة إقناع بالقيام بذلك"، مردفا أن أوكرانيا تنظر إلى اقتراح الهدنة "بشكل إيجابي".(العربية)