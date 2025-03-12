من أميركا.. دولة عربية ستسلم إيران رسالة مكتوبة

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قال عباس عراقجي في تعليقات نقلها التلفزيون، اليوم الأربعاء، إن رسالة الأميركي إلى إيران "ستُسلم إلى طهران قريبا عن دولة عربية".عراقجي لصحافيين في العاصمة الإيرانية "لم تصلنا الرسالة بعد لكن من أن يسلّمها مبعوث من دولة عربية قريبا في طهران".وأعلن أن إيران لم تتلق بعد رسالة من إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن وسيطاً سيسلمها قريباً.الوزير عراقجي: "لقد كُتبت الرسالة، لكنها لم تصل إلينا بعد، هناك اتفاق على أن يسلمها إحدى الدول العربية إلى طهران في القريب".وفي شأن متصل، قال إن مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي "عملية جديدة وغريبة" تثير تساؤلات حول حسن نية الدول الداعية إليه.وسيعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة مسألة ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. (العربية)