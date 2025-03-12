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عربي-دولي

من أميركا.. دولة عربية ستسلم إيران رسالة مكتوبة

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:38
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تعليقات نقلها التلفزيون، اليوم الأربعاء، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران "ستُسلم إلى طهران قريبا عن طريق دولة عربية".
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وقال عراقجي لصحافيين في العاصمة الإيرانية "لم تصلنا الرسالة بعد لكن من المقرر أن يسلّمها مبعوث من دولة عربية قريبا في طهران".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن إيران لم تتلق بعد رسالة من الرئيس ترامب إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن وسيطاً سيسلمها قريباً.

وقال الوزير عراقجي: "لقد كُتبت الرسالة، لكنها لم تصل إلينا بعد، هناك اتفاق على أن يسلمها ممثل إحدى الدول العربية إلى طهران في المستقبل القريب".
 
وفي شأن متصل، قال وزير الخارجية الإيراني إن اجتماع مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي "عملية جديدة وغريبة" تثير تساؤلات حول حسن نية الدول الداعية إليه.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة مسألة ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. (العربية)
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