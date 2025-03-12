في الاتفاق بين دمشق وقسد.. ما الدور الذي لعبته تركيا؟

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تركيا لعبت دورًا حاسمًا في الأخير بين قوات الديمقراطية "قسد" والحكومة الجديدة، حيث يتماشى هذا التفاهم مع الأولويات الأمنية والسياسية لأنقرة، وفقًا لمحللين تحدثوا إلى إرم .الكاتب والباحث في الشأن التركي، محمود علوش، أكد أن تركيا كانت على علم مسبق بالاتفاق ودعمته، نظرًا لتوافقه مع رؤيتها الأمنية بشأن وحدات الشعب الكردية. وأوضح أن هذا يخدم المصالح التركية، خاصة أنه يأتي في سياق عملية الجديدة بين أنقرة وحزب الكردستاني، مما يجعله ذا أهمية استراتيجية للحكومة التركية. وأشار إلى أن أنقرة تسعى إلى إيجاد تسوية تضمن الأراضي وتحد من المشاريع الانفصالية، معتبرًا أن أي اتفاق يحقق هذه الأهداف سيحظى بترحيبها.من جانبه، يرى المحلل السياسي مصطفى عبدي أن تركيا كانت طرفًا غير مباشر في الاتفاق، حيث كانت على دراية بتفاصيله وأيدته ضمنيًا. وأضاف أن أنقرة تعاملت مع كجزء من علاقتها المعقدة مع الملف الكردي، خاصة في ظل التي يقودها الله أوجلان من سجنه في إيمرالي. وأوضح أن أنقرة رأت في هذا فرصة لتعزيز مسار التسوية الداخلية، وهو ما يفسر غياب أي اعتراض واضح عليه، بل وربما وجود دعم ضمني له.عبدي أشار أيضًا إلى أن موقف أنقرة من لا يمكن فصله عن الصفقة التي تمت بين الزعيم الكردي الله أوجلان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تعكس هذه التفاهمات توازنًا دقيقًا بين المصالح الداخلية والخارجية لتركيا. وأكد أن أنقرة تسعى من خلال هذا إلى تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل في تقليص النفوذ الكردي المستقل على حدودها، وهو ما يخدم مصالحها الاستراتيجية، أما الثاني فيتعلق بإعادة ترتيب العلاقة بين الأكراد والدولة التركية ضمن مسار الداخلي، مما قد يخفف من التوترات السياسية في الداخل التركي.ويرى عبدي أن تركيا تدرك أن لا يعني سيطرة كاملة لدمشق على مناطق الإدارة الذاتية، لكنه في الوقت نفسه يحقق توازنًا أمنيًا مهمًا. كما أن انتشار الجيش السوري في المناطق الحدودية قد يمثل نقطة توافق ضمني بين أنقرة ودمشق، حيث ترى تركيا في ذلك ضمانة ضد أي تهديد كردي مباشر لأمنها القومي. وختم بأن الموقف التركي من يعكس نهجًا براغماتيًا واضحًا، إذ لا تعترض أنقرة عليه طالما أنه يخدم مصالحها الاستراتيجية، ويساعد في تحقيق أهدافها الأمنية والسياسية، ويبقي خياراتها مفتوحة في التعامل مع الملف الكردي داخليًا وخارجيًا. (ارم نيوز)