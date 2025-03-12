تفاصيل عن اجتماع الدوحة المرتقب بشأن غزة

Advertisement

انضم المبعوث الأميركي إلى ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء إلى في قطر تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.واليوم الأربعاء يلتقي ويتكوف رئيس الوزراء القطري محمد بن الرحمن آل ثاني، حيث تأمل أن تقدم اقتراحا لتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا، تفرج خلالها عن نحو نصف الأسرى الأحياء، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وسبق أن أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الإطار المقترح سيشهد إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، بمن فيهم الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل 60 يوما إضافيا من وقف إطلاق النار.وحتى الآن ترفض الاقتراح، مصرة على الجانبين بالإطار الذي تم عليه في يناير.وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل في من مارس، من دون اتفاق على المراحل اللاحقة التي تضع نهاية دائمة للحرب.لكن مصدرا إسرائيليا مطلعا على التفاصيل قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن هناك استعدادا من جانب الحركة للموافقة على تمديد طويل لوقف إطلاق النار من دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من .وقال المصدر إن ستطالب على الأرجح بالإفراج عن قادة في الحركة محتجزين لدى إسرائيل، مقابل قبول الاقتراح.وأضاف المصدر أن هناك "فجوة" بين توقعات الوفدين الأميركي والإسرائيلي من قطر، وقدراتهما على اتخاذ القرار، فبينما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويتكوف، وهو شخص قادر على اتخاذ القرارات، فإن الوفد الإسرائيلي، رغم منصبه الرفيع نسبيا، لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ القرارات.ولم يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المسؤول الجديد عن المحادثات لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى قطر.وأكد مسؤول كبير في أن الجولة الجديدة من وقف إطلاق النار بدأت أمس الثلاثاء في الدوحة، حيث تتعامل الحركة مع المفاوضات "بإيجابية ومسؤولية".(سكاي نيوز)