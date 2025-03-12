24
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اتصال هاتفي بين مديري الاستخبارات الأميركية والروسية وهذا ما اتفقا عليه
Lebanon 24
12-03-2025
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام كل من مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (أس في آر) سيرغي ناريشكين، ومدير وكالة الاستخبارات
المركزية
الأميركية (سي آي ايه) جون راتكليف، بإجراء اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالات روسية، الأربعاء، هو
الأول
منذ عودة
دونالد
ترامب
إلى البيت
الأبيض
.
Advertisement
وجاء في بيان لجهاز "أس في آر" أوردته وكالة "تاس" الرسمية "في 11 آذار 2025، جرى اتصال هاتفي بين مدير أس في آر سيرغي ناريشكين ومدير السي آي ايه جون راتكليف".
والاتصال هو
الأول
منذ عودة
ترامب
إلى البيت
الأبيض
في
كانون
الثاني لولاية ثانية في الرئاسة الأميركية. كما أنه تواصل استخباري نادر على هذا المستوى بين البلدين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022.
وأكد
البيان
أن المسؤولَين اتفقا على أن "يتواصل (الجهازان) بشكل منتظم... للمساهمة في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، وخفض (حدة) المواجهة في
العلاقات
بين
موسكو
وواشنطن".
وتشهد
العلاقات
بين
موسكو
وواشنطن تقاربا منذ عودة
ترامب
إلى الرئاسة، خصوصا في ظل التبدل الجذري في موقف الولايات المتحدة من الحرب في أوكرانيا.(العربية)
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي بين ماكرون وكل من الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي بين ماكرون وكل من الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء
12/03/2025 13:29:46
12/03/2025 13:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: المباحثات الروسية الأميركية في الرياض بداية لحل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأميركية السابقة
Lebanon 24
موسكو: المباحثات الروسية الأميركية في الرياض بداية لحل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأميركية السابقة
12/03/2025 13:29:46
12/03/2025 13:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرة الاستخبارات الأميركية: زيلينسكي أظهر عدم اهتمامه بأي مفاوضات حقيقية
Lebanon 24
مديرة الاستخبارات الأميركية: زيلينسكي أظهر عدم اهتمامه بأي مفاوضات حقيقية
12/03/2025 13:29:46
12/03/2025 13:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرة الاستخبارات الأميركية ل"فوكس نيوز": السلام ليس أولوية لزيلينسكي
Lebanon 24
مديرة الاستخبارات الأميركية ل"فوكس نيوز": السلام ليس أولوية لزيلينسكي
12/03/2025 13:29:46
12/03/2025 13:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"اليونيسف" تدقّ جرس الإنذار: غزة تواجه "نقصاً حاداً" بالمياه
Lebanon 24
"اليونيسف" تدقّ جرس الإنذار: غزة تواجه "نقصاً حاداً" بالمياه
07:12 | 2025-03-12
12/03/2025 07:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا اليوم.. ترقب للموافقة على مسودة الدستور واغتيال اللباد ووثيقة تفاهم بين الدروز والحكومة
Lebanon 24
سوريا اليوم.. ترقب للموافقة على مسودة الدستور واغتيال اللباد ووثيقة تفاهم بين الدروز والحكومة
07:08 | 2025-03-12
12/03/2025 07:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز... إليكم ما تتضمنه
Lebanon 24
وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز... إليكم ما تتضمنه
06:57 | 2025-03-12
12/03/2025 06:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: يتم تحضير كمين قذر لتركيا
Lebanon 24
أردوغان: يتم تحضير كمين قذر لتركيا
06:55 | 2025-03-12
12/03/2025 06:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
Lebanon 24
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
06:49 | 2025-03-12
12/03/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
13:30 | 2025-03-11
11/03/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار صارم
Lebanon 24
قرار صارم
15:30 | 2025-03-11
11/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:13 | 2025-03-11
11/03/2025 11:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:12 | 2025-03-12
"اليونيسف" تدقّ جرس الإنذار: غزة تواجه "نقصاً حاداً" بالمياه
07:08 | 2025-03-12
سوريا اليوم.. ترقب للموافقة على مسودة الدستور واغتيال اللباد ووثيقة تفاهم بين الدروز والحكومة
06:57 | 2025-03-12
وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز... إليكم ما تتضمنه
06:55 | 2025-03-12
أردوغان: يتم تحضير كمين قذر لتركيا
06:49 | 2025-03-12
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
06:34 | 2025-03-12
"عملية القطار"... تحرير 190 رهينة في باكستان
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 13:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 13:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 13:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24