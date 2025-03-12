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عربي-دولي

اتصال هاتفي بين مديري الاستخبارات الأميركية والروسية وهذا ما اتفقا عليه

Lebanon 24
12-03-2025 | 05:50
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قام كل من مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (أس في آر) سيرغي ناريشكين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) جون راتكليف، بإجراء اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالات روسية، الأربعاء، هو الأول منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
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وجاء في بيان لجهاز "أس في آر" أوردته وكالة "تاس" الرسمية "في 11 آذار 2025، جرى اتصال هاتفي بين مدير أس في آر سيرغي ناريشكين ومدير السي آي ايه جون راتكليف".

والاتصال هو الأول منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني لولاية ثانية في الرئاسة الأميركية. كما أنه تواصل استخباري نادر على هذا المستوى بين البلدين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022.

وأكد البيان أن المسؤولَين اتفقا على أن "يتواصل (الجهازان) بشكل منتظم... للمساهمة في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، وخفض (حدة) المواجهة في العلاقات بين موسكو وواشنطن".

وتشهد العلاقات بين موسكو وواشنطن تقاربا منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، خصوصا في ظل التبدل الجذري في موقف الولايات المتحدة من الحرب في أوكرانيا.(العربية)

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