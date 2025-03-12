اتصال هاتفي بين مديري الاستخبارات الأميركية والروسية وهذا ما اتفقا عليه

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قام كل من مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (أس في آر) سيرغي ناريشكين، ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) جون راتكليف، بإجراء اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالات روسية، الأربعاء، هو منذ عودة إلى البيت .وجاء في بيان لجهاز "أس في آر" أوردته وكالة "تاس" الرسمية "في 11 آذار 2025، جرى اتصال هاتفي بين مدير أس في آر سيرغي ناريشكين ومدير السي آي ايه جون راتكليف".والاتصال هو منذ عودة إلى البيت في الثاني لولاية ثانية في الرئاسة الأميركية. كما أنه تواصل استخباري نادر على هذا المستوى بين البلدين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022.وأكد أن المسؤولَين اتفقا على أن "يتواصل (الجهازان) بشكل منتظم... للمساهمة في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، وخفض (حدة) المواجهة في بين وواشنطن".وتشهد بين وواشنطن تقاربا منذ عودة إلى الرئاسة، خصوصا في ظل التبدل الجذري في موقف الولايات المتحدة من الحرب في أوكرانيا.(العربية)