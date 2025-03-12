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إقتصاد
شملت كبيرة علمائها.. موجة صرف موظفين أولى في "ناسا"
Lebanon 24
12-03-2025
|
06:10
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس الثلاثاء، موجة صرف أولى لموظفين من بينهم كبيرة علمائها، في إطار تخفيضات حادة في نفقات الموازنة الاتحادية يريدها
الرئيس
دونالد
ترامب
.
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وأوضحت ناطقة باسم "ناسا" أن دفعة المصروفين الأولى هذه شملت 23 موظفاً في الوكالة، مشيرةً إلى دفعات مقبلة.
ومن بين مَن استغنت الوكالة عن خدماتهم في هذه المرحلة كبيرة علمائها وخبيرة المناخ الشهيرة كاثرين
كالفن
التي عيّنها
الرئيس
السابق جو
بايدن
عام 2022 وساهمت في عدد من تقارير
الأمم المتحدة
المهمة في شأن المناخ.
وتمكنت "ناسا" حتى الآن من تجنّب التخفيضات الحادة التي تطال هيئات اتحادية أخرى بفضل التدخل في اللحظات الأخيرة من الملياردير الأميركي جاريد أيزكمان الذي اختاره
دونالد
ترامب
ليكون
الرئيس
التالي لوكالة الفضاء.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن
ترامب
عن سلسلة تدابير تستهدف الوسط العلمي، من بينها تخفيضات حادة في الموازنة، وصرف مئات الموظفين من الوكالات الاتحادية المسؤولة عن المناخ والصحة. (العربية)
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