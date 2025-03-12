شملت كبيرة علمائها.. موجة صرف موظفين أولى في "ناسا"

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وأوضحت ناطقة باسم "ناسا" أن دفعة المصروفين الأولى هذه شملت 23 موظفاً في الوكالة، مشيرةً إلى دفعات مقبلة. أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس الثلاثاء، موجة صرف أولى لموظفين من بينهم كبيرة علمائها، في إطار تخفيضات حادة في نفقات الموازنة الاتحادية يريدها .وأوضحت ناطقة باسم "ناسا" أن دفعة المصروفين الأولى هذه شملت 23 موظفاً في الوكالة، مشيرةً إلى دفعات مقبلة.

ومن بين مَن استغنت الوكالة عن خدماتهم في هذه المرحلة كبيرة علمائها وخبيرة المناخ الشهيرة كاثرين التي عيّنها السابق جو عام 2022 وساهمت في عدد من تقارير المهمة في شأن المناخ.



وتمكنت "ناسا" حتى الآن من تجنّب التخفيضات الحادة التي تطال هيئات اتحادية أخرى بفضل التدخل في اللحظات الأخيرة من الملياردير الأميركي جاريد أيزكمان الذي اختاره ليكون التالي لوكالة الفضاء.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن عن سلسلة تدابير تستهدف الوسط العلمي، من بينها تخفيضات حادة في الموازنة، وصرف مئات الموظفين من الوكالات الاتحادية المسؤولة عن المناخ والصحة. (العربية)