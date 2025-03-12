داخل قاعة محاكمته... القاضية تطلب من نتنياهو "خفض نبرة صوته"!

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء صرخ في وجه القضاة داخل قاعة في تل أبيب حيث يواصل تقديم شهادته في قضايا الفساد المعروفة باسم "قضايا الألف".وذكرت القناة 12 أن هذا هو اليوم السابع عشر لشهادة نتنياهو، حيث بقي لمحاميه 8 أيام أخرى للاستجواب الرئيسي، إلى أنه لم يتم استجواب بعد بشكل موسع في القضيتين 1000 و2000.وأوضحت أنه في الجلسة، أوضح المحامي أميت حداد، الذي يمثل نتنياهو، أنه سيستجوب رئيس الوزراء حول أحداث التغطية الإعلامية المذكورة في لائحة الاتهام في القضية 4000. هذه الأحداث تتعلق بطلبات التغطية التي تم نقلها من محيط إلى موظفي الأخبار "والا".وخلال الجلسة، طلب بار عام من محامي تقصير الاستجواب حول أحداث التغطية الإعلامية، قائلا: "سيدي، أنت تطرح نفس الأسئلة ونتنياهو يجيب بنفس الإجابات. إذن ما الفائدة الحدية للإجابة؟".فاندفع وصاح في وجه القاضية فريدمان-فيلدمان قائلا: "سنوات وأنا أُجرّ بسبب هذا، بسبب الرشوة، يصرخون في وجهي تهم الرشوة وخيانة الأمانة!".وأضاف نتنياهو: "أنا هنا لأفكك لائحة الاتهام، ولدي الحق في الحصول على بضع دقائق إضافية لأظهر مدى العبثية في كل لبنة من لبنات الاتهام! أنا شخص متحفظ، لقد أخذوا حياتنا وجعلوها مريرة. كل هذا الأمر مبني على كذبة، أو على الأقل إهمال متعمد. لن أقبل بما يقال هنا".وحاول بار-عام تهدئة قائلا: "نحن لا نستهين بالأمر، هناك قواعد قانونية تحكم سير الجلسة". وطلبت القاضية فريدمان-فيلدمان من "خفض نبرة صوته"، وقالت: "محاموك يقدمون كل شيء، لا داعي لمراجعة كل شيء في القاعة".