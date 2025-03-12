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عربي-دولي

"عملية القطار"... تحرير 190 رهينة في باكستان

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:34
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 حررت القوات الباكستانية ما لا يقل عن 190 راكبا من أصل أكثر من 450 كانوا على متن قطار هاجمه أمس انفصاليون بلوش في جنوب غرب باكستان، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية اليوم، مشيرة إلى "مقتل 30 مهاجما".
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وتحاول القوات الباكستانية منذ أكثر من 24 ساعة تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على القطار وعموم المنطقة حيث أقدم "جيش تحرير بلوشستان"، الجماعة المتمردة الرئيسية في هذه المقاطعة على تفجير السكة الحديد لإجبار قطار "جعفر إكسبرس" على التوقّف.
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