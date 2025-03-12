"عملية القطار"... تحرير 190 رهينة في باكستان

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حررت القوات الباكستانية ما لا يقل عن 190 راكبا من أصل أكثر من 450 كانوا على متن قطار هاجمه أمس انفصاليون بلوش في جنوب غرب باكستان، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية اليوم، إلى "مقتل 30 مهاجما".وتحاول القوات الباكستانية منذ أكثر من 24 ساعة تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على القطار وعموم المنطقة حيث "جيش تحرير بلوشستان"، الجماعة المتمردة الرئيسية في هذه على تفجير الحديد لإجبار قطار "جعفر إكسبرس" على التوقّف.