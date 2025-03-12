أردوغان: يتم تحضير كمين قذر لتركيا

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حذر التركي رجب طيب أردوغان من أنه يتم تحضير "كمين قذر لبلدنا، من خلال تصريحات الكراهية، التي يراد منها إحداث فوضى في تركيا".أردوغان في كلمة باجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة التركية أنقرة إنه "منذ سنوات قاموا ببث بذور الفتنة الطائفية والمذهبية والعرقية ما بين الأتراك والأكراد والعلويين والسنة وما إلى ذلك من هذه الفتن. ويحاول الآن في إشعال نار الفتنة، وتدبير المخططات الخبيثة من أجل بث فتنة التفرقة بين أبناء الشعب السوري".ولفت إلى "أننا نمر بمرحلة يتصارع فيها الأخوة في المنطقة.. ويتم تحضير كمين قذر لبلدنا، ومن خلال تصريحات بث الكراهية، يراد إحداث فوضى في تركيا، خاصة من فلول وأنصار النظام السوري السابق".وأضاف: "يتم تحضير كمين قذر لبلدنا ومن خلال تصريحات الكراهية، يراد إحداث فوضى في تركيا"، مؤكدا أن "تركيا للاستقرار في منطقتها.. وسنذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بجعلها أحد المراكز الرئيسية لدبلوماسية السلام".