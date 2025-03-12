وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز... إليكم ما تتضمنه

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ذكر "سكاي نيوز" أنّ مصادر محلية كشفت عن وثيقة تفاهم "ليست نهائية" بين الحكومة والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الهجري، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة .ونقلت وسائل إعلام محلية في المحافظة عن من الرئاسة الروحية، قوله إن "وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا".وأضاف المصدر أن "موفد الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات"، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.وجاء في تفاصيل الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي نقلها تلفزيون "سوريا":- تفعيل الضابطة العدلية فورا.- تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة .- تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في- صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا.- النظر في المفصولين عن قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي.- أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي.- إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.- الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين.- الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.- إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.- اتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة.