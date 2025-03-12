Advertisement

عربي-دولي

وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز... إليكم ما تتضمنه

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1332345-638773812897301652.jpg
Doc-P-1332345-638773812897301652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ مصادر محلية كشفت عن وثيقة تفاهم "ليست نهائية" بين الحكومة السورية والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.
Advertisement

ونقلت وسائل إعلام محلية في المحافظة عن مصدر من الرئاسة الروحية، قوله إن "وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا".

وأضاف المصدر أن "موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات"، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.

وجاء في تفاصيل الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي نقلها تلفزيون "سوريا":

- تفعيل الضابطة العدلية فورا.
- تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية.
- تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.
- صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا.
- إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي.
- أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي.
- إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.
- الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين.
- الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
- إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.
- اتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ حكمت الهجري: أيدينا مفتوحة للتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة
lebanon 24
12/03/2025 21:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر وسوريا توقعان مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل الجوي بين البلدين
lebanon 24
12/03/2025 21:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: الحكومة السورية المقبلة ستكون مبنية على الكفاءة ولن تكون طائفية
lebanon 24
12/03/2025 21:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: نقف إلى جانب الحكومة السورية في كل إجراءاتها لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها
lebanon 24
12/03/2025 21:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:18 | 2025-03-12
14:56 | 2025-03-12
14:41 | 2025-03-12
14:14 | 2025-03-12
14:00 | 2025-03-12
13:57 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24