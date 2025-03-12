Advertisement

عربي-دولي

أحمد الشرع والأقليات... هل يُمكن تجاوز المخاوف الطائفيّة؟

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1332359-638773833171368299.jpg
Doc-P-1332359-638773833171368299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في سوريا، تبرز تساؤلات حول طبيعة الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء السويداء من طائفة الدروز.
Advertisement

وأكد الكاتب والباحث السياسي عباس شريفة، أن إدارة الرئيس أحمد الشرع تسعى منذ اليوم الأول إلى توحيد الجغرافيا السورية وإشراك كافة المكونات في إدارة البلاد.

وأشار إلى أن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يمثل "نقطة تحول" في مسار الأزمة السورية، حيث تم الاعتراف بالوجود الكردي بشكل رسمي لأول مرة في تاريخ سوريا.

ومع ذلك، أشار شريفة إلى أن "هناك حساسية كبيرة بين الفصائل العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدا أن نجاح الاتفاق يعتمد على تنفيذ بنوده بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بدمج القوات الأمنية في وزارة الدفاع والداخلية السورية.

وأضاف أن "الرافعة الدولية والإقليمية" لعبت دورا في تسهيل هذه الاتفاقات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دعمت الاتفاق بشكل غير مباشر.

من جانبه، أكد الصحافي أختين أسعد أن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يمثل "انتصارا للقومية الكردية" في سوريا.

وأشار إلى أن الاعتراف بالهوية الكردية في نص الاتفاق يعد سابقة تاريخية، حيث لم يتم ذكر المكون الكردي في أي اتفاق سابق.

لكن أسعد حذر خلال حديثه من أن "الآليات التنفيذية للاتفاق ما زالت غير واضحة"، مشيرا إلى أن تنفيذ بنوده، مثل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، سيحتاج إلى وقت وضمانات ملموسة.

وأضاف أن "الاكراد ينظرون إلى الاتفاق بإيجابية، لكنهم ينتظرون خطوات تنفيذية قبل الاحتفال بانتصارهم".

أوضح أستاذ الفلسفة السياسية خلدون النبواني أن المخاوف الطائفية لا تزال قائمة، خاصة في ظل الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري.

وأكد أن "الأقليات، بما في ذلك الدروز والعلويين، بحاجة إلى ضمانات مكتوبة لحماية حقوقهم"، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية قد يكون نموذجا يمكن تعميمه على باقي المكونات.

لكن النبواني حذر من أن "الفوضى العسكرية وتعدد المرجعيات قد تعيق تحقيق هذه الأهداف"، مشيرًا إلى أن بعض الفصائل في السويداء ما زالت تتلقى تمويلا خارجيا.

وأضاف أن "توحيد الرأي السياسي والعسكري في السويداء سيكون خطوة حاسمة نحو توقيع اتفاق شامل مع دمشق".

من جهة ثانية، أعرب الناشط السوري ومؤسس رابطة العلويين الأميركيين تميم خرماشو، عن مخاوف الطائفة العلوية من التهميش في المرحلة المقبلة.

وأكد أن "العلويين عانوا من الظلم خلال حكم النظام السابق، ولا يريدون أن يعانوا مرة أخرى في ظل الدولة الجديدة".

ودعا خرماشو إلى "معاملة كل المكونات بشكل متساو"، معتبرا أن الاتفاقات الأخيرة يجب أن تكون خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة لجميع السوريين.

وأضاف أن "العلويين ينتظرون ضمانات ملموسة لحماية حقوقهم، خاصة بعد الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: حزب الله أساس في التوازنات اللبنانية الداخلية ولا يمكن تجاوزه
lebanon 24
12/03/2025 21:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. أحمد الشرع في إدلب ويتجول في شوارعها
lebanon 24
12/03/2025 21:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: الرئيس السوري أحمد الشرع يصل محافظة إدلب ويتجول في شوارعها
lebanon 24
12/03/2025 21:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: نريد صلاح البلاد التي دمرتموها ولا غاية لنا بدمائكم
lebanon 24
12/03/2025 21:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:18 | 2025-03-12
14:56 | 2025-03-12
14:41 | 2025-03-12
14:14 | 2025-03-12
14:00 | 2025-03-12
13:57 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24