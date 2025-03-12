أحمد الشرع والأقليات... هل يُمكن تجاوز المخاوف الطائفيّة؟

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ذكر "سكاي نيوز"، أنّه في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في سوريا، تبرز تساؤلات حول طبيعة الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة مع قوات الديمقراطية ووجهاء السويداء من طائفة الدروز.وأكد الكاتب والباحث السياسي عباس شريفة، أن إدارة أحمد تسعى منذ اليوم إلى توحيد الجغرافيا وإشراك كافة المكونات في إدارة البلاد.وأشار إلى أن مع قوات الديمقراطية يمثل "نقطة تحول" في مسار الأزمة السورية، حيث تم الاعتراف بالوجود الكردي بشكل رسمي لأول مرة في تاريخ .ومع ذلك، أشار شريفة إلى أن "هناك حساسية كبيرة بين الفصائل العسكرية وقوات الديمقراطية"، مؤكدا أن نجاح يعتمد على تنفيذ بنوده بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بدمج القوات الأمنية في وزارة الدفاع والداخلية .وأضاف أن "الرافعة الدولية والإقليمية" لعبت دورا في تسهيل هذه الاتفاقات، مشيرا إلى أن دعمت بشكل غير مباشر.من جانبه، أكد الصحافي أختين أسعد أن مع قوات الديمقراطية يمثل "انتصارا للقومية الكردية" في .وأشار إلى أن الاعتراف بالهوية الكردية في نص يعد سابقة تاريخية، حيث لم يتم ذكر المكون الكردي في أي اتفاق سابق.لكن أسعد حذر خلال حديثه من أن "الآليات التنفيذية للاتفاق ما زالت غير واضحة"، مشيرا إلى أن تنفيذ بنوده، مثل دمج قوات الديمقراطية في الجيش السوري، سيحتاج إلى وقت وضمانات ملموسة.وأضاف أن "الاكراد ينظرون إلى بإيجابية، لكنهم ينتظرون خطوات تنفيذية قبل الاحتفال بانتصارهم".أوضح أستاذ الفلسفة السياسية خلدون النبواني أن المخاوف الطائفية لا تزال قائمة، خاصة في ظل الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري.وأكد أن "الأقليات، بما في ذلك الدروز والعلويين، بحاجة إلى ضمانات مكتوبة لحماية حقوقهم"، مشيرًا إلى أن مع قوات الديمقراطية قد يكون نموذجا يمكن تعميمه على باقي المكونات.لكن النبواني حذر من أن "الفوضى العسكرية وتعدد المرجعيات قد تعيق تحقيق هذه الأهداف"، مشيرًا إلى أن بعض الفصائل في السويداء ما زالت تتلقى تمويلا خارجيا.وأضاف أن "توحيد الرأي السياسي والعسكري في السويداء سيكون خطوة حاسمة نحو توقيع اتفاق شامل مع دمشق".من جهة ثانية، أعرب الناشط السوري ومؤسس رابطة العلويين الأميركيين تميم خرماشو، عن مخاوف الطائفة العلوية من التهميش في المرحلة المقبلة.وأكد أن "العلويين عانوا من الظلم خلال حكم النظام السابق، ولا يريدون أن يعانوا مرة أخرى في ظل الدولة الجديدة".ودعا خرماشو إلى "معاملة كل المكونات بشكل متساو"، معتبرا أن الاتفاقات الأخيرة يجب أن تكون خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة لجميع السوريين.وأضاف أن "العلويين ينتظرون ضمانات ملموسة لحماية حقوقهم، خاصة بعد الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري". (سكاي نيوز)