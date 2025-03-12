إتفاق دمشق مع "قسد".. هل يُنهي "صراع سوريا"؟

سلطت مجلة "سبكتيتور" الضوء على الذي وقعته مؤخراً قوات الديمقراطية، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، مع الحكومة المؤقتة في دمشق.

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وينص على تسليم المعابر الحدودية وحقول والغاز التي تسيطر عليها القوات المدعومة من الولايات المتحدة، كما يتضمن اعترافاً بالأقلية الكردية باعتبارها "جزءاً لا يتجزأ من الدولة السورية".





ويرى جيمس سنيل، المستشار في نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، أن فرص تحقيق في أصبحت الآن أكثر احتمالًا بقليل.

وكتب سنيل في مجلة "سبكتيتور" أن هذه الصفقة المؤقتة، التي ظن كثيرون أنها لن تتحقق أبداً، جاءت بعد أسبوع شهد تهديدات جديدة لاستقرار سوريا، حيث قُتل المئات في سلسلة من المجازر على طول الساحل السوري.



ولفت إلى أن مظلوم عبدي، قائد قوات الديمقراطية، لم يكن يرتدي زيه العسكري المعتاد عند توقيع في دمشق مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، فعبدي اختار يوم الأحد بدلة رسمية لإبرام المنتظر، ربما في إشارة لانتهاء حالة الحرب.





تفاؤل

ورغم أن قوات الديمقراطية لم تسلم سلاحها حتى الآن، ولم تعلن عن أي جدول زمني لكيفية اندماجها في القوات الجديدة، يسود تفاؤل حذر، إذ شهدت الليلة الماضية احتفالات واسعة في مختلف أنحاء سوريا، حيث تدفق الناس إلى الشوارع والساحات.





وفي المناطق التي تسيطر عليها قوات الديمقراطية، يرفض الكثير من العرب الخاضعين لحكم المجالس الكردية تجنيد أطفالهم في صفوف قسد، وعندما يحتجون غالباً ما يواجهون إطلاق النار، ما يؤدي إلى سقوط قتلى أسبوعياً.



الموارد والتحديات

ويرى الكاتب أن أي خطوة من شأنها وقف هذا العنف وإعادة الأمن إلى لا يمكن أن تكون سلبية، ولإدراك أهمية الجديد، يجب النظر إلى حجم الموارد التي تسيطر عليها قسد، ودورها الحاسم في إعادة إعمار بعد حرب استمرت 15 عاماً.

وتفرض قسد سيطرتها على المعابر الحدودية مع العراق، وتدير مطاراً استراتيجياً، وتهيمن على جميع حقول والغاز السوري، وبدون استعادة هذه الموارد، ستظل الحكومة في دمشق تعاني مالياً، وستبقى إعادة إعمار المدن الكبرى مثل حلب وحمص معلقة.





وينص الجديد على نقل هذه الموارد إلى حكومة سورية موحدة بحلول نهاية العام، لكن التفاصيل النهائية لم تُعلن بعد.



وتاريخياً، تعاونت قسد والجماعات الكردية التي سبقتها مع نظام الأسد، إذ لعبت دوراً بارزاً في حصار حلب عام 2016، لكن بموجب الجديد، ستعمل قسد والحكومة المؤقتة معاً ضد فلول نظام الأسد، التي شنت سلسلة هجمات الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى.





قدرة حيوية

وتسعى دول أجنبية مثل إسرائيل وإيران إلى تقسيم عبر دعم جماعات مسلحة مختلفة داخل البلاد، وتزويدها بالأسلحة، وإبقائها في حالة صراع دائم.

لكن إذا تمكنت قسد والسلطات الجديدة في دمشق – اللتان تسيطران بوضوح على أراضٍ ومدن رئيسية – من التوصل إلى اتفاقيات والتعاون المشترك، فبإمكانهما تقويض مصادر الفوضى والتوتر ومواجهة التهديدات الخارجية المتعددة.

وبينما تواصل قسد سيطرتها على مناطق واسعة من سوريا، يبقى التدخل التركي محتملاً، إذ سبق أن اجتاحت القوات التركية الأراضي في عمليات عسكرية دموية ومدمرة.



لكن إذا تمكنت قسد من التحالف مع الحكومة الجديدة، التي تربطها علاقات وثيقة مع الاستخبارات التركية والجيش التركي، فإن احتمالية شن عملية عسكرية تركية جديدة ستتراجع بشكل كبير.

وهذه القدرة على التنسيق والتعاون ضرورية أيضاً إذا كانت تأمل في التعافي وإعادة بناء مؤسساتها، وفق ما يرى الكاتب. (24)