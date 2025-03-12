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عربي-دولي

غالبيتهم من العلويين... حصيلة جديدة لأعداد القتلى في الساحل السوريّ

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:53
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.
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وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من آذار".

وبحسب المرصد فقد "قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يدّ قوات الأمن ومجموعات رديفة لها".

وأوضح أن هذه العمليات تركزت يومي 7 و8 آذار، مشيرا إلى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن "توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا". (سكاي نيوز)
 
 
 
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