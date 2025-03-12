غالبيتهم من العلويين... حصيلة جديدة لأعداد القتلى في الساحل السوريّ

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كشف اليوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي .وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب اعتبارا من السادس من آذار".وبحسب المرصد فقد "قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يدّ ومجموعات رديفة لها".وأوضح أن هذه تركزت يومي 7 و8 آذار، مشيرا إلى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن "توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا". (سكاي نيوز)