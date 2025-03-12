20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غالبيتهم من العلويين... حصيلة جديدة لأعداد القتلى في الساحل السوريّ
Lebanon 24
12-03-2025
|
08:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
المرصد السوري لحقوق الإنسان
اليوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي
سوريا
.
Advertisement
وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب
سوريا
اعتبارا من السادس من آذار".
وبحسب المرصد فقد "قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يدّ
قوات الأمن
ومجموعات رديفة لها".
وأوضح أن هذه
العمليات
تركزت يومي 7 و8 آذار، مشيرا إلى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن "توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع البريطاني: نحن في عصر جديد من التهديد وهذا يتطلب عصرا جديدا من الدفاع
Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: نحن في عصر جديد من التهديد وهذا يتطلب عصرا جديدا من الدفاع
12/03/2025 21:51:03
12/03/2025 21:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء حرب غزة؟
Lebanon 24
حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء حرب غزة؟
12/03/2025 21:51:03
12/03/2025 21:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نعمل على تشكيل حكومة جديدة تعتمد الكفاءة في المقام الأول
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نعمل على تشكيل حكومة جديدة تعتمد الكفاءة في المقام الأول
12/03/2025 21:51:03
12/03/2025 21:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة جديدة لشهداء غزة
Lebanon 24
حصيلة جديدة لشهداء غزة
12/03/2025 21:51:03
12/03/2025 21:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن المعركة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.. هذا ما أعلنه ترامب!
Lebanon 24
عن المعركة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.. هذا ما أعلنه ترامب!
15:18 | 2025-03-12
12/03/2025 03:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال لقاء المبعوث الأميركي.. وزراء خارجية عرب يؤكدون أهمية خطة إعادة إعمار غزة
Lebanon 24
خلال لقاء المبعوث الأميركي.. وزراء خارجية عرب يؤكدون أهمية خطة إعادة إعمار غزة
14:56 | 2025-03-12
12/03/2025 02:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ
Lebanon 24
الحوثيون: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ
14:41 | 2025-03-12
12/03/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنوقف طلاباً آخرين".. ماذا قالت واشنطن بعد توقيف الفلسطيني محمود خليل؟
Lebanon 24
"سنوقف طلاباً آخرين".. ماذا قالت واشنطن بعد توقيف الفلسطيني محمود خليل؟
14:14 | 2025-03-12
12/03/2025 02:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تخشى "هجوماً مفاجئاً".. خطة عسكريّة جديدة وهذه تفاصيلها
Lebanon 24
إسرائيل تخشى "هجوماً مفاجئاً".. خطة عسكريّة جديدة وهذه تفاصيلها
14:00 | 2025-03-12
12/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
01:05 | 2025-03-12
12/03/2025 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:18 | 2025-03-12
عن المعركة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.. هذا ما أعلنه ترامب!
14:56 | 2025-03-12
خلال لقاء المبعوث الأميركي.. وزراء خارجية عرب يؤكدون أهمية خطة إعادة إعمار غزة
14:41 | 2025-03-12
الحوثيون: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ
14:14 | 2025-03-12
"سنوقف طلاباً آخرين".. ماذا قالت واشنطن بعد توقيف الفلسطيني محمود خليل؟
14:00 | 2025-03-12
إسرائيل تخشى "هجوماً مفاجئاً".. خطة عسكريّة جديدة وهذه تفاصيلها
13:57 | 2025-03-12
فانس: محادثات هاتفية وشخصية بين الولايات المتحدة وروسيا قريبًا
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 21:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 21:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 21:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24