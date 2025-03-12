مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.. هذه أبرز بنودها

كشفت مصادر سورية مسودة الإعلان الدستوري الذي كُلِفَت بصياغته لجنة مكوّنة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.
وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:
- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس
للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم كافة الأديان السماوية.
- الجمهورية العربية السورية
دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة
جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
- يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة
التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
- تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
- تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
- تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.
- المواطنون متساوون أمام القانون
في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم.
- تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء.
- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. (سكاي نيوز)