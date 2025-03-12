مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.. هذه أبرز بنودها

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كشفت مصادر سورية مسودة الإعلان الدستوري الذي كُلِفَت بصياغته لجنة مكوّنة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:- دين رئيس الجمهورية الإسلام.- الفقه الإسلامي هو المصدر للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم كافة الأديان السماوية.- الجمهورية العربية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي جغرافية وسياسية لا تتجزأ.- يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.- تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.- تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.- تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم.- تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء.- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. (سكاي نيوز)