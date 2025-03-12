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عربي-دولي

مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.. هذه أبرز بنودها

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:08
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كشفت مصادر سورية مسودة الإعلان الدستوري الذي كُلِفَت بصياغته لجنة مكوّنة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.

وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:

- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم كافة الأديان السماوية.
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- الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
- يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
- تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
- تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
- تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.
- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم.
- تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء.
- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. (سكاي نيوز)
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