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عربي-دولي

إستشهاد لاعب كرة قدم... أُصيب برصاصٍ إسرائيليّ

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:52
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استشهد فلسطينيان في قطاع غزة بينهما لاعب كرة قدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء.
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وأوضحت الوكالة أن حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح، استشهد متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص إسرائيلي، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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