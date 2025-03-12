إستشهاد لاعب كرة قدم... أُصيب برصاصٍ إسرائيليّ

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استشهد فلسطينيان في قطاع غزة بينهما لاعب كرة قدم، حسبما أفادت والمعلومات "وفا" اليوم الأربعاء.وأوضحت الوكالة أن قشطة شباب رفح، استشهد متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص إسرائيلي، في جنوبي قطاع غزة. (سكاي نيوز)