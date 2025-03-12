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إقتصاد

تباطؤ نمو أسعار المستهلك في الولايات المتحدة

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:59
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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر شباط الماضي، لكن التحسن مؤقت على الأرجح في ظل فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات.
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وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد تسارعه بنسبة 0.5% في كانون الثاني الماضي.

وخلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في شباط 2025، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 2.8% بعد ارتفاعه بنسبة 3% في كانون الثاني الماضي.

أما عن معدل التضخم الأساسي، فقد سجل المؤشر، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، نموا بنسبة 3.1% على أساس سنوي بنهاية شباط الماضي. (روسيا اليوم)
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