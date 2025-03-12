تباطؤ نمو أسعار المستهلك في الولايات المتحدة

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ارتفعت أسعار المستهلكين في بأقل من المتوقع في شهر شباط الماضي، لكن التحسن مؤقت على الأرجح في ظل فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات.مكتب إحصاءات التابع لوزارة الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد تسارعه بنسبة 0.5% في الثاني الماضي.وخلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في شباط 2025، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 2.8% بعد ارتفاعه بنسبة 3% في الثاني الماضي.أما عن معدل التضخم الأساسي، فقد سجل المؤشر، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، نموا بنسبة 3.1% على أساس سنوي بنهاية شباط الماضي. (روسيا اليوم)