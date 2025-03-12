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عربي-دولي

خامنئي عن استشهاد قادة "حزب الله": خسارة لنا

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:41
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قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن "الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي وشهداء قادة المقاومة في حماس وحزب الله كانوا قيمين للغاية وغيابهم خسارة لنا". 
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وأضاف: "فقدان شهداء المقاومة خسارة والأحداث التي وقعت في المنطقة مؤلمة لكننا نحقق النمو ونزيد قوتنا". 
 
وتابع قائلاً: "اليوم نملك قدرات كبيرة في مختلف المجالات لم نملكها في العام الماضي". 
 
 
 
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