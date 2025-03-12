خامنئي عن استشهاد قادة "حزب الله": خسارة لنا

قال آية الله علي إن "الرئيس السابق وشهداء قادة في وحزب الله كانوا قيمين للغاية وغيابهم خسارة لنا".

Advertisement

وأضاف: "فقدان شهداء خسارة والأحداث التي وقعت في المنطقة مؤلمة لكننا نحقق النمو ونزيد قوتنا".

وتابع قائلاً: "اليوم نملك قدرات كبيرة في مختلف المجالات لم نملكها في العام الماضي".