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إقتصاد

صندوق النقد الدولي: مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:45
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أكد صندوق النقد الدولي أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود.
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واعتبر الصندوق، غداة موافقته على شريحة بأكثر من مليار دولار لمصر، أن الهدف أن تصل مصر إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الحالي. (الحرة)
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