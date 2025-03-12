صندوق النقد الدولي: مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود

أكد أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود.

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واعتبر الصندوق، غداة موافقته على شريحة بأكثر من مليار لمصر، أن الهدف أن تصل مصر إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الحالي. (الحرة)