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عربي-دولي

إنفجار للغاز المنزلي يخلف إصابات في روسيا

Lebanon 24
12-03-2025 | 11:03
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أصيب شخصان في مدينة توبولسك الروسية، بعد انهيار منزل جراء انفجار أنبوب للغاز به، تلاه اندلاع حريق ضخم، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لـ"تاس".
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وأضافت وزارة حالات الطوارئ أن 19 شخصا شاركوا في أعمال إزالة مخلفات الحادث. (روسيا اليوم)
 
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