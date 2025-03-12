إنفجار للغاز المنزلي يخلف إصابات في روسيا

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وأضافت وزارة حالات الطوارئ أن 19 شخصا شاركوا في أعمال إزالة مخلفات الحادث. (روسيا اليوم)

أصيب شخصان في توبولسك الروسية، بعد انهيار منزل جراء انفجار أنبوب للغاز به، تلاه اندلاع حريق ضخم، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لـ"تاس".