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عربي-دولي
اجتماع عربي مصغر لبحث سبل حشد التمويل لخطة إعمار غزة
Lebanon 24
12-03-2025
|
13:08
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قالت
وزارة الخارجية المصرية إن وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية
التقوا الأربعاء في الدوحة.
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وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع تناول "سبل تنسيق الموقف العربي وبحث مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني".
وأضاف
البيان
أن الاجتماع بحث كذلك "سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولا سيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة
الفلسطينية
وبحضور الدول والجهات المانحة".
وتتوسط قطر ومصر إلى جانب
الولايات المتحدة
بين حركة حماس وإسرائيل بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن رهائن محتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الاول 2023 مقابل إطلاق سراح فلسطينيين في
إسرائيل
.
وتبنت الدول
الأعضاء
في الجامعة العربية في الرابع من مارس خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.
وتأتي الخطة ردا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين معظمهم في الأردن ومصر وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو الاقتراح الذي رفضته القاهرة وعَمان على الفور واعتبرته معظم دول المنطقة مزعزعا للاستقرار بشدة. (سكاي نيوز)
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