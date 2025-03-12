عن غزة.. إعلان جديد من ترامب

قال الأميركي، ترامب، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة.

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وذكر ترامب، خلال لقائه الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد من غزة". وذكر ترامب، خلال لقائه الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد من غزة".



وفي ما يخص روسيا، أعلن ترامب، الأربعاء، أن مفاوضين أميركيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا، في وقت تحض موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.



وصرح الأميركي للصحفيين في البيت بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.



من جهة أخرى، شدد الأميركي على ثقته بأن "ستكسب" الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع إعلان كل طرف فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الآخر.