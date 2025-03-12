Advertisement

عربي-دولي

عن غزة.. إعلان جديد من ترامب

Lebanon 24
12-03-2025 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1332485-638774046022393634.jpg
Doc-P-1332485-638774046022393634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة.
Advertisement


وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة".

وفي ما يخص روسيا، أعلن ترامب، الأربعاء، أن مفاوضين أميركيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا، في وقت تحض واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.

وصرح الرئيس الأميركي للصحفيين في البيت الأبيض بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.

من جهة أخرى، شدد الرئيس الأميركي على ثقته بأن الولايات المتحدة "ستكسب" الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع إعلان كل طرف فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع البريطاني: نحن في عصر جديد من التهديد وهذا يتطلب عصرا جديدا من الدفاع
lebanon 24
13/03/2025 01:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست تتراجع عن إعلان "مَن الرئيس ترامب أم ماسك؟" (صورة)
lebanon 24
13/03/2025 01:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
GoPro تعلن إطلاق إصدار جديد من كاميرا MAX
lebanon 24
13/03/2025 01:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب تتحرك نحو توقيع إطار دفاعي جديد بين الهند والولايات المتحدة
lebanon 24
13/03/2025 01:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:51 | 2025-03-12
17:48 | 2025-03-12
17:46 | 2025-03-12
17:28 | 2025-03-12
17:23 | 2025-03-12
17:23 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24