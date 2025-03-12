ايران تتسلّم رسالة ترامب.. وخامنئي يصعّد

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بأن دولة الإمارات سلّمت طهران رسالة من الأميركي .المتحدث باسم وزارة الخارجية إن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، سلم الرسالة.وبث الإعلام صورا للقاء المسؤول الإماراتي مع عباس عراقجي.الأميركي ترامب، الأسبوع الماضي، بأنه كتب رسالة إلى المرشد علي خامنئي في محاولة لإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي .من جهته، وصف خامنئي دعوة للتفاوض بأنها خداع للرأي العام، قائلا إذا أردنا إنتاج سلاح نووي "فلن تتمكن من إيقافه، ونحن أنفسنا لا نريد أن نفعل ذلك".وذكر: "إن قول الأميركي إننا مستعدون للتفاوض مع إيران ودعوته للمفاوضات هو خداع للرأي العام العالمي".وأبرز: "التفاوض مع الحكومة الأميركية الحالية لن يؤدي إلى رفع بل سيجعل عقدة أكثر تعقيدا".وأكد: "إيران لا تسعى للحرب، ولكن إذا أقدم الأميركيون وعملاؤهم على خطوة خاطئة، فإن إجراءات إيران المضادة ستكون حاسمة ومؤكدة، والخاسر الأكبر هو أميركا". (سكاي نيوز)