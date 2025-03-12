فانس: محادثات هاتفية وشخصية بين الولايات المتحدة وروسيا قريبًا

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فانس خلال الأميركي مع وزراء إيرلندا ميخول مارتن في البيت الأبيض: "في اليومين المقبلين، سنجري عدة محادثات مع الجانب الروسي عبر الهاتف، وإذا تحدثنا عن بعض ممثلينا، فستكون بشكل شخصي".وأضاف: "كما قال ترامب، نعتقد أننا في مكان جيد جدا، حيث وافق الأوكرانيون على وقف إطلاق النار، والآن سنحاول معرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على موافقة الروس على وقف إطلاق النار".