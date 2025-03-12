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عربي-دولي

فانس: محادثات هاتفية وشخصية بين الولايات المتحدة وروسيا قريبًا

Lebanon 24
12-03-2025 | 13:57
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أعلن نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الولايات المتحدة وروسيا تخططان لإجراء سلسلة من الاتصالات في الأيام القليلة المقبلة، سواء بشكل شخصي أو عبر مكالمات هاتفية.
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وقال فانس خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس وزراء إيرلندا ميخول مارتن في البيت الأبيض: "في اليومين المقبلين، سنجري عدة محادثات مع الجانب الروسي عبر الهاتف، وإذا تحدثنا عن بعض ممثلينا، فستكون بشكل شخصي".

وأضاف: "كما قال ترامب، نعتقد أننا في مكان جيد جدا، حيث وافق الأوكرانيون على وقف إطلاق النار، والآن سنحاول معرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على موافقة الروس على وقف إطلاق النار".
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