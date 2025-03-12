الحوثيون: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ

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أعلن الحوثيون، الخميس، دخول قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ.عبدالملك الحوثي، في بيان: "قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ".وأضاف: "سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر في منطقة المعلنة وهذه خطوة عملية وموقف ضروري".وتابع: "ما قام به العدو من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يهدف إلى التجويع للشعب الفلسطيني في القطاع".وأكد الحوثي أن "عناصر إدارة حريصون على أن يكونوا متميزين بخطوات أكثر عدوانية مما قدمته إدارة بايدن قبلهم".وكان الحوثيون قالوا في بيان الأربعاء إنه بعد انتهاء مهلة من 4 أيام لإعادة إدخال المساعدات لغزة، قرروا "استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة المحددة بالبحرين والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن". (سكاي نيوز)