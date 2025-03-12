عن المعركة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.. هذا ما أعلنه ترامب!

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وأكد على هامش اجتماعه في البيت مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، أن "لن تسمح بمعاملتها بشكل سيئ بعد الآن".ووعد برد على الرسوم الجمركية سيكون أكثر من متبادل في مواجهة التي "تستغل الولايات المتحدة".وأشار إلى أن ستفرض رسوما جمركية على المستوردة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مرض.في معرض حديثه عن الغرامة البالغة 16 مليار التي فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة "أبل"، إن المجموعة "عوملت بشكل سيئ للغاية".وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يحاول "مهاجمة الشركات الأمريكية، وهذا ليس عادلا".وتابع قائلا: "في الوقت نفسه لا يأخذون سياراتنا.. أنا لست سعيدا بالمعركة التي يخوضها الاتحاد الأوروبي" .وأفاد بأنه سيرد على الرسوم الجمركية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ردا على الرسوم التي فرضتها على الصلب والألمنيوم.وعندما سئل عما إذا كان سيرد على قرار بروكسل، أجاب ترامب: "بالطبع سنرد"، متهما مجددا بأنها "أُنشئت للاستفادة من الولايات المتحدة".