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إقتصاد

عن المعركة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.. هذا ما أعلنه ترامب!

Lebanon 24
12-03-2025 | 15:18
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفوز في المعركة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
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وأكد ترامب على هامش اجتماعه في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، أن الولايات المتحدة "لن تسمح بمعاملتها بشكل سيئ بعد الآن".

ووعد برد على الرسوم الجمركية سيكون أكثر من متبادل في مواجهة أوروبا التي "تستغل الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مرض.

وقال دونالد ترامب في معرض حديثه عن الغرامة البالغة 16 مليار دولار التي فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة "أبل"، إن المجموعة "عوملت بشكل سيئ للغاية".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يحاول "مهاجمة الشركات الأمريكية، وهذا ليس عادلا".

وتابع قائلا: "في الوقت نفسه لا يأخذون سياراتنا.. أنا لست سعيدا بالمعركة المالية التي يخوضها الاتحاد الأوروبي" .

وأفاد ترامب بأنه سيرد على الرسوم الجمركية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.

وعندما سئل عما إذا كان سيرد على قرار بروكسل، أجاب ترامب: "بالطبع سنرد"، متهما أوروبا مجددا بأنها "أُنشئت للاستفادة من الولايات المتحدة".
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