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صحة

معلومات وتفاصيل مفاجئة.. هذه مستجدات تحقيقات "فيروس كورونا"

Lebanon 24
12-03-2025 | 14:56
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كشفت تقارير إعلامية أن ديوان المستشارية الألمانية طلب من علماء التحقق من الأدلة التي قدمها جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي" بشأن الادعاء بأن فيروس كورونا نشأ من أحد المختبرات في مدينة ووهان الصينية.
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وذكرت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية أن جهاز الاستخبارات الألماني كانت لديه مؤشرات معقولة تدعم ما يُعرف بـ"نظرية المختبر"، وكان من المفترض أن يتم تقييمها من قبل مجموعة من الخبراء خلال اجتماعات عقدت في الأشهر الماضية، غير أنه لم تتوفر في البداية أية معلومات حول تقييم هؤلاء الخبراء.

وبحسب نظرية المختبر، نشأ فيروس "سارس-كوفيد-2" في مختبر بيولوجي صيني، وهو معهد ووهان لعلم الفيروسات، حيث تجري هناك أبحاث على فيروسات كورونا، من بين أبحاث أخرى.

أما النظرية الثانية، فتشير إلى أن الفيروس، مثل فيروس سارس الذي تسبب في وباء عامي 2002/2003، له أصل طبيعي.

وذكرت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" أنه ليس كل الباحثين المشاركين في اجتماعات جهاز الاستخبارات الألماني على نفس القدر من القناعة بأن الفيروس مصدره المختبر بشكل قاطع، مشيرة إلى أن بعضهم رأوا أن احتمال نشوء جائحة ناجمة عن خطأ بشري في المعهد يزداد تدريجيا، لكنهم لم يحسموا موقفهم بعد.

من جانبها، قالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين إن الحكومة أحاطت علما بالتقارير الإعلامية، لكنها لا تستطيع التعليق على نتائج وأعمال الاستخبارات.

وأضافت أن اللجان المختصة (بعمل الاستخبارات) في البرلمان، والتي تعقد جلساتها سرا، يجري إخطارها بمثل هذه القضايا.

وفي واحد من أول الإجراءات التي يتخذها، قام جون راتكليف، المدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي ي ايه"، في كانون الثاني الماضي، بتغيير تقييم وكالته بشأن أصل فيروس كورونا.

ووفقا لما أعلنته الوكالة، فإن الأصل المرتبط بالأبحاث المخبرية لجائحة كوفيد-19 أصبح أكثر ترجيحا استنادا إلى التقارير المتاحة، مقارنة بالنظرية التي تفترض أن الفيروس له منشأ طبيعي.

ومع ذلك، قالت الوكالة إنه لا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين، وما زالت التحقيقات حول أصل الفيروس مستمرة.
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