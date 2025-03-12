واشنطن شجعت أكراد سوريا على إبرام اتفاق مع دمشق

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ستة مصادر لوكالة رويترز، الأربعاء، إن شجعت حلفاءها الأكراد السوريين على التوصل إلى اتفاق تاريخي يوم الإثنين مع السلطات في دمشق.ويمهد الطريق للقوات التي يقودها الأكراد، للاندماج مع دمشق، إلى جانب هيئات حاكمة كردية إقليمية.وقالت ثلاثة مصادر إن مظلوم عبدي، قائد قوات الديمقراطية التي يقودها الأكراد، توجه جوا إلى دمشق على متن طائرة عسكرية أميركية لتوقيع مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد يوم الإثنين.وذكرت ثلاثة مصادر أخرى، من المسؤولين الأميركيين، أن شجعت قوات الديمقراطية على التحرك نحو اتفاق لتسوية وضعها في الجديدة، محور المحادثات متعددة المسارات التي بدأت بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر.وكشف مخابرات إقليمي كبير: "الولايات المتحدة لعبت دورا حيويا للغاية".وتوقع المخابرات ودبلوماسي مقيم في دمشق أن يخفف الضغط التركي على قوات الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور.ورحبت تركيا بالاتفاق. مسؤول حكومي سوري إن الرئاسة ستعمل على حل القضايا المعلقة بين قوات الديمقراطية وتركيا.هذا وأصبحت مسألة نشر القوات الأميركية موضع تركيز متجدد منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.مسؤولون أميركيون لرويترز إن وزارة الدفاع الأميركية بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل إذا ما صدر أمر بذلك، قبل اتخاذ أي قرارات سياسية بشأن .لكن مسؤولا دفاعيا أميركيا قال لرويترز أمس الثلاثاء إنه لا توجد أي مؤشرات على أن الانسحاب وشيك.المسؤول إن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، ساعد في دفع قوات الديمقراطية نحو الاتفاق، لكن كان يمضي قدما بالفعل.وأضاف أن الإدارة الأميركية ترى أن قوات الديمقراطية لن تحتفظ على الأرجح بالأراضي التي تسيطر عليها لأمد طويل إذا واجهت ضغوطا من تركيا والحكومة السورية الجديدة معا.آرون لوند، من مركز "سينشري إنترناشونال" البحثي ومقره الولايات المتحدة: "تبحث عن سبل للانسحاب من دون فوضى أو عواقب. وأفضل سبيل لتحقيق ذلك هو التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السورية".وأضاف أن انسحاب عن التفاوض هو "أفضل خيار لواشنطن لتجنب صراع بين القوات التي يقودها الأكراد والحكومة الجديدة في دمشق، ولمنع أي هجوم عبر الحدود". (سكاي نيوز)