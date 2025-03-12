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عربي-دولي

أثناء نومه.. كلبه يطلق النار عليه من مسدس ويصيبه

Lebanon 24
12-03-2025 | 16:25
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أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأربعاء، إصابة شخص بطلق ناري بعدما قفز كلبه من على سريره وشغل مسدسا محشوا بالصدفة.
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وكان الرجل، وهو من مدينة ممفيس بولاية تينيسي، نائما بجانب شريكته عندما أطلق عليه النار، لكن إصابته اقتصرت على جرح في الفخذ الأيسر تمت معالجته في المستشفى.

وأفاد تقرير الشرطة بأن الكلب المدعو "أوريو" - وهو من فصيلة بيتبول وعمره عام - "علق مخلبه في واقي الزناد وانتهى به الأمر بالضغط على الزناد".

ولم يحدد التقرير نوع السلاح الذي أُطلقت منه النار، وسجل الحادثة على أنها "إصابة عرضية".
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