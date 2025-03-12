أثناء نومه.. كلبه يطلق النار عليه من مسدس ويصيبه

Advertisement

وكان الرجل، وهو من بولاية تينيسي، نائما بجانب شريكته عندما أطلق النار، لكن إصابته اقتصرت على جرح في الفخذ الأيسر تمت معالجته في المستشفى.وأفاد تقرير الشرطة بأن الكلب المدعو "أوريو" - وهو من فصيلة بيتبول وعمره عام - "علق مخلبه في واقي الزناد وانتهى به الأمر بالضغط على الزناد".ولم يحدد التقرير نوع السلاح الذي أُطلقت منه النار، وسجل الحادثة على أنها "إصابة عرضية".