الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة "قسد"

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أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة منعت قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قوات الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن.ونقل "تلفزيون سوريا" عن وصفته بالخاص قوله، إن تعميما داخليا أصدرته الحكومة السورية، يمنع توجه المقاتلين إلى مناطق "قسد" حاليا.ووفق المصدر فإن القرار جاء خشية "حدوث تصرفات فردية".وأضاف المصدر أن التعميم سيستمر حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة، وانخراط "قسد" في الحكومة بشكل .وأعلنت الرئاسة يوم الإثنين أن قوات الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة.ويقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها "قسد" بشمال شرق البلاد مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول والغاز هناك تحت سيطرة إدارة .ويأتي في لحظة فارقة بالنسبة لدمشق، إذ تواجه الحكومة الجديدة تداعيات اتهامات بعمليات قتل لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا، وهو عنف قال الرئيس أحمد الشرع يوم الإثنين إنه يهدد جهوده الرامية للم شمل البلاد بعد الصراع الذي دام 14 عاما.وتزايدت الضغوط على الحكومة الجديدة للتحقيق بعد تقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عن مقتل مئات المدنيين في قرى أغلب سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد. (سكاي نيوز)