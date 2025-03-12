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عربي-دولي

بعد مكوثه شهر في المستشفى.. الفاتيكان يكشف عن حالة البابا الصحية

Lebanon 24
12-03-2025 | 17:23
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أعلن الفاتيكان مساء اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للبابا فرنسيس الموجود بمستشفى في روما منذ نحو شهر إثر إصابته بالتهاب في الرئتين، "لا تزال مستقرة"، لافتا إلى أن صورة صوتية للصدر أكدت "التحسن الذي سجل في الأيام الفائتة".
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وذكر أن الحبر الأعظم البالغ 88 عامًا، الذي بات خارج دائرة الخطر الوشيك بحسب أطبائه، "واصل صلواته واستراحته والعلاج التنفسي".
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