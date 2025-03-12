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المبعوث الألماني إلى سوريا يرحب باتفاق الشرع و"قسد"

Lebanon 24
12-03-2025 | 17:22
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رحب المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك في تصريح إعلامي، يوم الأربعاء، بالاتفاق الموقع بين الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية".
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وأفاد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا بأنها خطوة على الطريق الصحيح، وفق ما نقلته "الإخبارية السورية".

وصرح ستيفان شنيك بأنهم يركزون على دعم الشعب السوري وجهود إعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد.

وأشار إلى أنه تم رفع العقوبات الأساسية المفروضة على سوريا، مؤكدا أنهم يتطلعون إلى شريك يمكن الحوار معه بشفافية.
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