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وأفاد الألماني الخاص إلى بأنها خطوة على الطريق الصحيح، وفق ما نقلته "الإخبارية السورية".وصرح ستيفان شنيك بأنهم يركزون على دعم الشعب السوري وجهود الإعمار بعد سقوط نظام الأسد.وأشار إلى أنه تم رفع المفروضة على سوريا، مؤكدا يتطلعون إلى شريك يمكن الحوار معه بشفافية.