هو منتقد صريح لإسرائيل.. إليكم هوية نائب مديرة الاستخبارات الوطنية في أميركا

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وبحسب وكالة "بوليتيكو" هذا التعيين أثار جدلا واسعا آراء ديفيس المثيرة للجدل حول وإيران، والتي تتعارض مع سياسات الحالية.دانيال ديفيس هو عقيد متقاعد في الجيش الأميركي، اشتهر بانتقاده العلني لسياسات في . بعد عودته من مهمة في أفغانستان عام 2012، اتهم ديفيس قادة الجيش بتضليل الرأي العام حول تقدم الحرب هناك.وهو حاليا زميل في "دفاع أولويات"، وهو معهد أبحاث يدعو إلى استخدام أكثر محدودية للقوة العسكرية الأميركية في الخارج.ويعرف ديفيس بانتقاده الشديد لإسرائيل وسياسات الداعمة لها. في كانون الثاني الماضي، وصف هجوم 7 تشرين الاول بأنها "ملائمة" لتبرير "التدمير العشوائي" لغزة. كما وصف الدعم الأمريكي للحرب في غزة بأنه "وصمة عار على شخصيتنا كأمة".بالإضافة إلى ذلك، اتهم ديفيس وإسرائيل بإجبار إيران على التسابق لبناء سلاح نووي، ووصف طهران بأنها "قوة إقليمية هامشية". هذه الآراء تتعارض مع سياسات إدارة ترامب، التي أعادت فرض حملة "الضغط الأقصى" على إيران ودعمت بقوة الحرب الإسرائيلية ضد حماس.وأعرب السناتور مارك وارنر، أكبر الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، عن معارضته الشديدة لتعيين ديفيس، قائلا: "دانيال ديفيس ألقى باللوم على لتعرضها لهجمات إرهابية في 7 تشرين الاول، عندما قُتل أكثر من 1200 مدني إسرائيلي بريء على يد حماس. ووصف ذلك بأنه 'ملائم' لإسرائيل. وعلى أساس هذه التصريحات وحدها، فهو غير مؤهل تماما لأي دور في تحليل الاستخبارات، خاصة أن يتقلد دورا مهما مثل نائب مدير الاستخبارات الوطنية".ومن المرجح أن يثير تعيين ديفيس قلق مسؤولي الأمن في إسرائيل، رغم أن السفارة الإسرائيلية في واشنطن رفضت التعليق على التعيين، مؤكدة أن حكومة تتوقع الحفاظ على علاقة عمل جيدة مع إدارة .وسيشغل ديفيس، تحت قيادة رئيسة الاستخبارات في إدارة ترامب، تولسي غابارد، منصبا يشرف على تنسيق عناصر مجتمع الاستخبارات الأمريكي الواسع المسؤول عن جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية. تاريخيا، شغل هذا المنصب مسؤولون مخضرمون في مجال الاستخبارات، مما يجعل تعيين ديفيس، الذي يتمتع بخلفية عسكرية ولكن ليس في مجال الاستخبارات، أمرا غير معتاد.ويشير تعيين ديفيس إلى توجه إدارة نحو تسييس الأدوار في مجتمع الاستخبارات، والتي كانت تُمنح تقليديا لمسؤولين مخضرمين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الاستخبارات. كما يعكس هذا التعيين توجها عاما في نحو تعيين شخصيات تتبنى آراء غير تقليدية حول السياسة الخارجية، بما في ذلك الدعوة إلى تقليل التدخل الأمريكي في الخارج.