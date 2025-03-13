هذا شرط رئيس الوزراء الكندي الجديد للقاء ترامب

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أعلن الوزراء الكندي المنتخب مارك كارني عن استعداده للقاء الأميركي ترامب، ولكن فقط بشرط احترام لسيادة كندا.كارني خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "أنا مستعد للقاء في الوقت المناسب، ولكن فقط بشرط احترام السيادة الكندية وفي إطار على موقف شامل أكثر بشأن التجارية".وكان الأمريكي قد أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق على الصلب والألمنيوم من البلدان، بما فيها كندا.وردا على ذلك أعلنت الحكومة الكندية عن فرض الرسوم الجمركية على من السلع الأميركية. (روسيا اليوم)