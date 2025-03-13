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هذا شرط رئيس الوزراء الكندي الجديد للقاء ترامب

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:07
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أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارني عن استعداده للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكن فقط بشرط احترام ترامب لسيادة كندا.
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وقال كارني خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "أنا مستعد للقاء الرئيس ترامب في الوقت المناسب، ولكن فقط بشرط احترام السيادة الكندية وفي إطار العمل على موقف شامل أكثر بشأن العلاقات التجارية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق على الصلب والألمنيوم من جميع البلدان، بما فيها كندا.

وردا على ذلك أعلنت الحكومة الكندية عن فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأميركية. (روسيا اليوم)
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