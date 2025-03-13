نفذته مجموعة من فلول النظام.. إفشال هجوم على ثكنة عسكرية في ريف اللاذقية

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تعرّضت إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية إلى هجوم مسلح، وفق ما أفادت وكالة الأنباء "سانا".ونقلت "سانا" عن بوزارة الدفاع قوله: "حاولت فلول النظام مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية".وأضاف المصدر: "بعد اشتباكات تمكن عناصر حراسة الثكنة من إفشال هجومهم وإلقاء القبض على 4 منهم".وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي .وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب اعتبارا من السادس من مارس".وبحسب المرصد فقد "قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يد ومجموعات رديفة لها".(سكاي نيوز)