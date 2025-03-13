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عربي-دولي

نفذته مجموعة من فلول النظام.. إفشال هجوم على ثكنة عسكرية في ريف اللاذقية

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:18
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تعرّضت إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية إلى هجوم مسلح، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
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ونقلت "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع السورية قوله: "حاولت مجموعة من فلول النظام مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية".

وأضاف المصدر: "بعد اشتباكات تمكن عناصر حراسة الثكنة من إفشال هجومهم وإلقاء القبض على 4 منهم".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.

وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".

وبحسب المرصد فقد "قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها".(سكاي نيوز)





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