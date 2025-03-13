بعد تصريحه أمس .. حماس تدعو ترامب لعدم الانسجام مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف

رحب المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم بما يبدو أنه تراجع من الرئيس
الأميركي دونالد ترامب
عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة.
ودعا قاسم ترامب
إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف".
وكان ترامب
قد قال في وقت سابق أمس الأربعاء، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة.
وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس
الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين
من غزة".
واستأنف ترامب
تحالفه الوثيق مع رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بداية
ولايته الرئاسية الجديدة في كانون الثاني، وقال
إنه ينبغي إبعاد جميع الفلسطينيين
من غزة، مؤقتا على الأقل، عقب التوصل إلى اتفاق
لوقف مستدام لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
وشدد وزراء خارجية عرب، أمس الأربعاء، للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أهمية اعتماد الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ووقف إطلاق النار وأهمية حل الدولتين.
وعقد وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، أمس الأربعاء، مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في الدوحة.
وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فإن الوزراء العرب "عرضوا خطة إعادة
إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 آذا 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأميركي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة
إعمار القطاع".(سكاي نيوز)