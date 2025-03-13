بعد تصريحه أمس .. حماس تدعو ترامب لعدم الانسجام مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف

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رحب المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم بما يبدو أنه تراجع من الأميركي دونالد عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة.ودعا قاسم إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف".وكان قد قال في وقت سابق أمس الأربعاء، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة.وذكر ترامب، خلال لقائه الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد من غزة".واستأنف تحالفه الوثيق مع الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ ولايته الرئاسية الجديدة في كانون الثاني، إنه ينبغي إبعاد من غزة، مؤقتا على الأقل، عقب التوصل إلى لوقف مستدام لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.وشدد وزراء خارجية عرب، أمس الأربعاء، للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أهمية اعتماد الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ووقف إطلاق النار وأهمية حل الدولتين.وعقد وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، أمس الأربعاء، مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في الدوحة.وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فإن الوزراء العرب "عرضوا خطة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 آذا 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأميركي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعمار القطاع".(سكاي نيوز)