تحوّل كبير.. استئناف إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا

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قال مسؤولون إنه تم استئناف إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إلغاء إدارة الأميركي تعليق المساعدات العسكرية إلى كييف في حربها ضد روسيا، بينما ينتظر المسؤولون رد الكرملين على اقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما حظي بتأييد .وكان قرار الأميركية باستئناف المساعدات العسكرية بعد محادثات الثلاثاء مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في السعودية بمثابة تحول كبير في موقفها.وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه من المهم عدم "التسرع" في مسألة الرد على وقف إطلاق النار الذي اقترحته .وأبلغ بيسكوف الصحفيين بأن موسكو في انتظار "معلومات مفصلة" من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن يجب أن تحصل على هذه المعلومات قبل أن تتخذ موقفا.وكان الكرملين قد عارض في أي حل بخلاف إنهاء دائم للصراع، ولم يقبل أي تنازلات.