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عربي-دولي

تحوّل كبير.. استئناف إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:23
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قال مسؤولون إنه تم استئناف إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية إلى كييف في حربها ضد روسيا، بينما ينتظر المسؤولون رد الكرملين على اقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما حظي بتأييد أوكرانيا.
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وكان قرار الإدارة الأميركية باستئناف المساعدات العسكرية بعد محادثات الثلاثاء مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في السعودية بمثابة تحول كبير في موقفها.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه من المهم عدم "التسرع" في مسألة الرد على وقف إطلاق النار الذي اقترحته واشنطن.

وأبلغ بيسكوف الصحفيين بأن موسكو في انتظار "معلومات مفصلة" من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن روسيا يجب أن تحصل على هذه المعلومات قبل أن تتخذ موقفا.

وكان الكرملين قد عارض في السابق أي حل بخلاف إنهاء دائم للصراع، ولم يقبل أي تنازلات.
 
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