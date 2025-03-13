من غزة إلى لبنان.. نتنياهو يخضع للأوامر الأميركية خوفًا من تجربة زيلينسكي

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اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أصبحت خاضعة بشكل للأجندة الأميركية وتنفذ مطالب الأميركي دونالد بكل خنوع.وأفادت بأن أذعنت لأجندة وسط مخاوف من أن يلقى الوزراء بنيامين نتنياهو المعاملة التي تلقاها زيلينسكي في البيت إذا تجرأ على قول لا.وأشارت الصحيفة إلى أن ما كان يوصف بـ"شهر العسل" بين إدارة والحكومة الإسرائيلية قد انتهى، حيث تحطمت آمال تل أبيب في وجود شريك استراتيجي في البيت .ورحب نتنياهو بترامب كشخص يتخذ القرارات نيابة عنه، بدءا من فرض المرحلة الأولى من صفقة التبادل عبر مبعوثه ستيف ويتكوف، وهي خطوة لم يكن نتنياهو ليقوم بها.وأفادت الصحيفة بأن تجبر حاليا على تطبيق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي سبق أن وصفه نتنياهو بـ"اتفاقية خيانة واستسلام" حين وقعها يائير لابيد، ورغم تعهده بإلغائها إلا أن نتنياهو بات الآن يذعن لتنفيذها.وأوضحت أنه عندما وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار مع حزب الله استسلم للرئيس الأميركي جو بايدن، وتحول الآن إلى استسلام لترامب، وعمليا سيطبق نتنياهو الاتفاق الذي أنكره على لبيد بالضبط، وفقا للصحيفة.ووفق المصدر ذاته، فرض على تل أبيب قبول مفاوضات مباشرة بين وحركة حماس بالإضافة إلى الإصرار على استمرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهي مطالب لا يستطيع نتنياهو أن يدير ظهره لها.وأكدت الصحيفة أن تكتشف بدهشة أن لا يكتفي برئاسة بل يريد أيضا أن يكون رئيسا لوزراء بينما تقبل الحكومة الإسرائيلية بكل خنوع كل مطالبه وطلباته.وبينت في السياق أن نتنياهو يخيل له أنه لن يحصل له مثلما حصل لزيلينسكي خلال توبيخه وطرده من البيت الأبيض، طالما أنه يرضخ لمطالب ترامب، لكن عندما يتوقف عن قبول المطالب والطلبات فإن الوزراء الإسرائيلي قد يلقى ذات المعاملة ، وهو يدرك ذلك في صميمه. (روسيا اليوم)